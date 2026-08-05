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Нефтяники в июле получили 113 миллиардов рублей из бюджета
Нефтяники в июле получили 113 миллиардов рублей из бюджета - 05.08.2026, ПРАЙМ
Нефтяники в июле получили 113 миллиардов рублей из бюджета
Нефтяные компании в июле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 113 миллиардов рублей за июнь по сравнению с 210,6... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T12:10+0300
2026-08-05T12:10+0300
2026-08-05T12:10+0300
экономика
нефть
рф
бюджет
топливный демпфер
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании в июле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 113 миллиардов рублей за июнь по сравнению с 210,6 миллиарда в июне - за май, свидетельствуют данные Минфина РФ. Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 881,8 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с 2024 годом более чем вдвое.
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нефть, рф, бюджет, топливный демпфер
Экономика, Нефть, РФ, бюджет, топливный демпфер
Нефтяники в июле получили 113 миллиардов рублей из бюджета
Минфин: нефтяные компании в июле получили 113 миллиардов рублей по топливному демпферу
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании в июле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 113 миллиардов рублей за июнь по сравнению с 210,6 миллиарда в июне - за май, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 881,8 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с 2024 годом более чем вдвое.