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Нефтяники в июле получили 113 миллиардов рублей из бюджета

Нефтяники в июле получили 113 миллиардов рублей из бюджета - 05.08.2026, ПРАЙМ

Нефтяники в июле получили 113 миллиардов рублей из бюджета

Нефтяные компании в июле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 113 миллиардов рублей за июнь по сравнению с 210,6... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:10+0300

2026-08-05T12:10+0300

2026-08-05T12:10+0300

экономика

нефть

рф

бюджет

топливный демпфер

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании в июле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 113 миллиардов рублей за июнь по сравнению с 210,6 миллиарда в июне - за май, свидетельствуют данные Минфина РФ. Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 881,8 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с 2024 годом более чем вдвое.

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нефть, рф, бюджет, топливный демпфер