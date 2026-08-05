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Минфин США снял санкции с иракской авиакомпании и её судов - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Минфин США снял санкции с иракской авиакомпании и её судов
Минфин США снял санкции с иракской авиакомпании и её судов - 05.08.2026, ПРАЙМ
Минфин США снял санкции с иракской авиакомпании и её судов
Минфин США исключил иракскую авиакомпанию Fly Baghdad и два принадлежащих ей самолета из санкционного списка, следует из обновленного списка управления по... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T18:02+0300
2026-08-05T18:11+0300
бизнес
нефть
сша
ирак
минфин сша
минфин
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Минфин США исключил иракскую авиакомпанию Fly Baghdad и два принадлежащих ей самолета из санкционного списка, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Из-под ограничений выведены юридические лица перевозчика, зарегистрированные под названиями Fly Baghdad Airlines Company, Fly Baghdad и Iraq Express. Кроме того, американские власти сняли санкции с двух эксплуатируемых компанией лайнеров Boeing 737 с бортовыми номерами YI-BAF и YI-BAN. При этом минфин США скорректировал статус гражданина Ирака Башира Аль-Шаббани. Ранее ограничения против него были введены из-за его связи с авиакомпанией Fly Baghdad, то теперь его санкционный статус связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
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бизнес, нефть, сша, ирак, минфин сша, минфин
Бизнес, Нефть, США, ИРАК, Минфин США, Минфин
18:02 05.08.2026 (обновлено: 18:11 05.08.2026)
 
Минфин США снял санкции с иракской авиакомпании и её судов

Минфин США исключил иракскую авиакомпанию Fly Baghdad из санкционного списка

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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Минфин США исключил иракскую авиакомпанию Fly Baghdad и два принадлежащих ей самолета из санкционного списка, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Из-под ограничений выведены юридические лица перевозчика, зарегистрированные под названиями Fly Baghdad Airlines Company, Fly Baghdad и Iraq Express. Кроме того, американские власти сняли санкции с двух эксплуатируемых компанией лайнеров Boeing 737 с бортовыми номерами YI-BAF и YI-BAN.
При этом минфин США скорректировал статус гражданина Ирака Башира Аль-Шаббани. Ранее ограничения против него были введены из-за его связи с авиакомпанией Fly Baghdad, то теперь его санкционный статус связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
 
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