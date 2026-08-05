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Минфин США снял санкции с иракской авиакомпании и её судов
Минфин США снял санкции с иракской авиакомпании и её судов - 05.08.2026, ПРАЙМ
Минфин США снял санкции с иракской авиакомпании и её судов
Минфин США исключил иракскую авиакомпанию Fly Baghdad и два принадлежащих ей самолета из санкционного списка, следует из обновленного списка управления по... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T18:02+0300
2026-08-05T18:02+0300
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ВАШИНГТОН, 5 авг - ПРАЙМ. Минфин США исключил иракскую авиакомпанию Fly Baghdad и два принадлежащих ей самолета из санкционного списка, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Из-под ограничений выведены юридические лица перевозчика, зарегистрированные под названиями Fly Baghdad Airlines Company, Fly Baghdad и Iraq Express. Кроме того, американские власти сняли санкции с двух эксплуатируемых компанией лайнеров Boeing 737 с бортовыми номерами YI-BAF и YI-BAN. При этом минфин США скорректировал статус гражданина Ирака Башира Аль-Шаббани. Ранее ограничения против него были введены из-за его связи с авиакомпанией Fly Baghdad, то теперь его санкционный статус связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
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Минфин США снял санкции с иракской авиакомпании и её судов
Минфин США исключил иракскую авиакомпанию Fly Baghdad из санкционного списка