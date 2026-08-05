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Нефтяники получили свыше 100 миллиардов рублей по топливному демпферу

Нефтяники получили свыше 100 миллиардов рублей по топливному демпферу - 05.08.2026, ПРАЙМ

Нефтяники получили свыше 100 миллиардов рублей по топливному демпферу

Нефтяные компании в июле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера за июнь в размере 113 миллиардов рублей против 210,6 миллиарда | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T13:48+0300

2026-08-05T13:48+0300

2026-08-05T14:24+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нефтяные компании в июле получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера за июнь в размере 113 миллиардов рублей против 210,6 миллиарда в июне за май, свидетельствуют данные Минфина РФ. В январе нефтяники получили из бюджета 16,9 миллиарда рублей. А в феврале и марте впервые с 2021 года, напротив, направляли в бюджет страны демпферные выплаты - в размере 18,8 миллиарда и 15 миллиардов рублей соответственно. Затем, в апреле, нефтяники получили из бюджета 207,5 миллиарда рублей, в мае - 204,3 миллиарда рублей, в июне - 210,6 миллиарда рублей. Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 881,8 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с 2024 годом более чем вдвое. Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер при импорте бензина, а также на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата по механизму по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо и действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина.

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нефть, финансы, рф, минфин рф, минфин