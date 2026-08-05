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Сербская NIS предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов другим компаниям

Сербская NIS предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов другим компаниям - 05.08.2026, ПРАЙМ

Сербская NIS предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов другим компаниям

Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов из своих резервов другим нефтяным компаниям для... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T11:22+0300

2026-08-05T11:22+0300

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энергетика

нефть

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БЕЛГРАД, 5 авг – ПРАЙМ. Российско-сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) предоставит 23 тысячи тонн нефтепродуктов из своих резервов другим нефтяным компаниям для снабжения рынка с учетом ожидающихся роста спроса и проблем с импортом, сообщила министр горного дела и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович после встречи с представителями нефтяных компаний. Минэнерго Сербии разрешило в конце июля доступ нефтяным компаниям к 19 тысяч тонн из оперативных резервов дизельного топлива для снабжения рынка из-за повышенного спроса и трудностей с импортом нефтепродуктов. "NIS анонсировал, что во второй половине августа, когда прибудут заказанные объемы нефти, возможно увеличение суточного объема переработки с нынешних 9,5 тысяч тонн сырой нефти на 13 тысяч тонн. Как одну из мер дадим возможность NIS около 23 тысяч тонн оперативных резервов предоставить другим нефтяным компаниям", - цитирует пресс-служба минэнерго заявление Джедович-Ханданович. Она уточнила, что в августе ожидается большой объем потребления в Сербии - около 200 тысяч тонн нефтепродуктов. Сербский министр энергетики ранее сообщала также, что низкий уровень воды в Дунае затруднил проход барж с нефтепродуктами, что снизило импорт ГСМ в Сербию в июле - ввезено лишь четверть от запланированного. Баржи могут доставлять только 30-40% от своего тоннажа. Глава минэнерго подчеркивала, что в таких условиях особенно важна работа единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево, который принадлежит NIS и находится под санкциями США. Американский минфин тем временем ранее продлевал разрешение на операционную деятельность и срок для ведения переговоров о продаже российской доли с венгерской нефтегазовой компанией MOL, но лишь до 31 июля.

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нефть, сербия, сша, nis, mol