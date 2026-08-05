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Ограничения продаж на автозаправочных станциях сняты, сообщил Новак
Ограничения продаж на автозаправочных станциях сняты, сообщил Новак - 05.08.2026, ПРАЙМ
Ограничения продаж на автозаправочных станциях сняты, сообщил Новак
Нефтяные вертикально интегрированные компании (ВИНКи) в стране обеспечивают максимум возможного производства топлива и снимают ограничения продаж на своих АЗС,... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:17+0300
2026-08-05T13:17+0300
2026-08-05T14:39+0300
энергетика
нефть
бизнес
рф
александр новак
"веди"
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Нефтяные вертикально интегрированные компании (ВИНКи) в стране обеспечивают максимум возможного производства топлива и снимают ограничения продаж на своих АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на топливном рынке. "Что касается вертикально интегрированных компаний, то компании обеспечивают максимальные объемы производства, переносы сроков ремонтных работ, и сегодня на своих заправках у них объемы присутствуют. В том числе снимаются ограничения, о чем сегодня было доложено на оперативном штабе со стороны руководителей нефтяных компаний", - сказал он в эфире ИС "Вести". Новак ранее в среду провел очередное совещание, посвященное ситуации на рынке автомобильного топлива в стране.
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нефть, бизнес, рф, александр новак, "веди"
Энергетика, Нефть, Бизнес, РФ, Александр Новак, "Веди"
Ограничения продаж на автозаправочных станциях сняты, сообщил Новак
Новак: ВИНКи в России обеспечивают максимум возможного производства топлива