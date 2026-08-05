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Ивановская прокуратура потребовала снести гостиницу и причал в Плесе

Ивановская прокуратура потребовала снести гостиницу и причал в Плесе - 05.08.2026, ПРАЙМ

Ивановская прокуратура потребовала снести гостиницу и причал в Плесе

Суд рассмотрит иск о признании незаконными постройками и сносе корпуса гостиницы и причала в историческом поселении федерального значения город Плес, сообщили... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:41+0300

2026-08-05T12:41+0300

2026-08-05T12:41+0300

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БРЯНСК, 5 авг – ПРАЙМ. Суд рассмотрит иск о признании незаконными постройками и сносе корпуса гостиницы и причала в историческом поселении федерального значения город Плес, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ивановской области. По данным ведомства, иск в суд об истребовании земельных участков в Плесе подала прокуратура Приволжского района Ивановской области. При проверке она выяснила, что еще в 2004 году коммерческая организация получила в аренду землю в границах водоохранной зоны Горьковского водохранилища. Одновременно компания купила расположенную там базу отдыха площадью около 440 квадратных метров. Затем на этом участке она незаконно построила еще один гостиничный корпус площадью примерно 350 квадратных метров и причальное сооружение на полученном в аренду участке площадью 56 квадратных метров на берегу Волги. В надзорном ведомстве считают, что в дальнейшем на территории Плеса был сформирован земельный участок площадью свыше одного гектара, который перешел в собственность коммерческой организации менее чем за два миллиона рублей при кадастровой стоимости около 13 миллионов рублей. И теперь земля и недвижимость используются в качестве гостиничного комплекса на коммерческой основе. В прокуратуре отметили, что строительство и реконструкция зданий и сооружений на территории Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника запрещены. "Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском признать недействительными договоры купли-продажи и аренды земельных участков, истребовать их из незаконного владения и признать два объекта недвижимости самовольными постройками с освобождением незаконно занятых земель", - сказали в ведомстве. В прокуратуре уточнили агентству, что ведомство хочет добиться сноса построенных после 2004 года корпуса гостиницы площадью 350 квадратных метров и причала.

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бизнес, недвижимость, общество , ивановская область, россия