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Представители Wildberries встретились с ивановскими предпринимателями - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Представители Wildberries встретились с ивановскими предпринимателями
Представители Wildberries встретились с ивановскими предпринимателями - 05.08.2026, ПРАЙМ
Представители Wildberries встретились с ивановскими предпринимателями
Представители Wildberries встретились с предпринимателями Ивановской области, чтобы обсудить шаги компании по работе с бизнесом в условиях атак ВСУ, рассказали... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:05+0300
2026-08-05T19:05+0300
бизнес
россия
экономика
ивановская область
москва
санкт-петербург
wildberries
всу
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БРЯНСК, 5 авг – ПРАЙМ. Представители Wildberries встретились с предпринимателями Ивановской области, чтобы обсудить шаги компании по работе с бизнесом в условиях атак ВСУ, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "Представители… маркетплейса Wildberries по приглашению губернатора Станислава Воскресенского прибыли в Ивановскую область, чтобы встретиться с местными предпринимателями. Цель – обсудить шаги компании по работе с бизнесом, познакомить предпринимателей с планом действий маркетплейса в условиях атак со стороны ВСУ, получить от представителей бизнеса… обратную связь", - рассказали агентству в пресс-службе. В правительстве региона отметили, что для торговой площадки ивановские предприниматели играют важную роль – наряду с бизнесом из Москвы и Санкт-Петербурга они входят в ТОП-3 по объему продаж своих товаров на Wildberries.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Ивановская область, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Wildberries, ВСУ
19:05 05.08.2026
 
Представители Wildberries встретились с ивановскими предпринимателями

Представители Wildberries встретились с предпринимателями Ивановской области

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БРЯНСК, 5 авг – ПРАЙМ. Представители Wildberries встретились с предпринимателями Ивановской области, чтобы обсудить шаги компании по работе с бизнесом в условиях атак ВСУ, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Представители… маркетплейса Wildberries по приглашению губернатора Станислава Воскресенского прибыли в Ивановскую область, чтобы встретиться с местными предпринимателями. Цель – обсудить шаги компании по работе с бизнесом, познакомить предпринимателей с планом действий маркетплейса в условиях атак со стороны ВСУ, получить от представителей бизнеса… обратную связь", - рассказали агентству в пресс-службе.
В правительстве региона отметили, что для торговой площадки ивановские предприниматели играют важную роль – наряду с бизнесом из Москвы и Санкт-Петербурга они входят в ТОП-3 по объему продаж своих товаров на Wildberries.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИвановская областьМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГWildberriesВСУ
 
 
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