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Чистая прибыль Glencore за полугодие составила 4,405 миллиарда долларов - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Glencore за полугодие составила 4,405 миллиарда долларов
Чистая прибыль Glencore за полугодие составила 4,405 миллиарда долларов - 05.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Glencore за полугодие составила 4,405 миллиарда долларов
Чистая прибыль швейцарского сырьевого трейдера Glencore, приходящаяся на акционеров компании, за прошлое полугодие составила 4,405 миллиарда долларов по... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:45+0300
2026-08-05T09:46+0300
нефть
финансы
экономика
glencore
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль швейцарского сырьевого трейдера Glencore, приходящаяся на акционеров компании, за прошлое полугодие составила 4,405 миллиарда долларов по сравнению с прошлогодним убытком в 655 миллионов долларов, говорится в отчетности компании. Выручка компании выросла в полтора раза в годовом выражении - до 174,43 миллиарда долларов. Разводненная прибыль Glencore в расчете на акцию достигла 0,37 доллара после убытка годом ранее в 0,05 доллара. Кроме того, скорректированная EBITDA выросла в 1,9 раза к прошлому году - до 10,115 миллиарда долларов. Чистый долг на конец июня составил 10,194 миллиарда долларов, что на 9% меньше, чем по состоянию на конец прошлого года. Glencore - один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Штат насчитывает более 140 тысяч сотрудников.
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нефть, финансы, glencore
Нефть, Финансы, Экономика, Glencore
09:45 05.08.2026 (обновлено: 09:46 05.08.2026)
 
Чистая прибыль Glencore за полугодие составила 4,405 миллиарда долларов

Чистая прибыль швейцарского Glencore за I полугодие составила 4,405 миллиарда долларов

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль швейцарского сырьевого трейдера Glencore, приходящаяся на акционеров компании, за прошлое полугодие составила 4,405 миллиарда долларов по сравнению с прошлогодним убытком в 655 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.
Выручка компании выросла в полтора раза в годовом выражении - до 174,43 миллиарда долларов.
Разводненная прибыль Glencore в расчете на акцию достигла 0,37 доллара после убытка годом ранее в 0,05 доллара.
Кроме того, скорректированная EBITDA выросла в 1,9 раза к прошлому году - до 10,115 миллиарда долларов. Чистый долг на конец июня составил 10,194 миллиарда долларов, что на 9% меньше, чем по состоянию на конец прошлого года.
Glencore - один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Штат насчитывает более 140 тысяч сотрудников.
 
ЭкономикаНефтьФинансыGlencore
 
 
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