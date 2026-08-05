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Чистая прибыль Glencore за полугодие составила 4,405 миллиарда долларов

Чистая прибыль Glencore за полугодие составила 4,405 миллиарда долларов - 05.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Glencore за полугодие составила 4,405 миллиарда долларов

Чистая прибыль швейцарского сырьевого трейдера Glencore, приходящаяся на акционеров компании, за прошлое полугодие составила 4,405 миллиарда долларов по... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T09:45+0300

2026-08-05T09:45+0300

2026-08-05T09:46+0300

нефть

финансы

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glencore

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль швейцарского сырьевого трейдера Glencore, приходящаяся на акционеров компании, за прошлое полугодие составила 4,405 миллиарда долларов по сравнению с прошлогодним убытком в 655 миллионов долларов, говорится в отчетности компании. Выручка компании выросла в полтора раза в годовом выражении - до 174,43 миллиарда долларов. Разводненная прибыль Glencore в расчете на акцию достигла 0,37 доллара после убытка годом ранее в 0,05 доллара. Кроме того, скорректированная EBITDA выросла в 1,9 раза к прошлому году - до 10,115 миллиарда долларов. Чистый долг на конец июня составил 10,194 миллиарда долларов, что на 9% меньше, чем по состоянию на конец прошлого года. Glencore - один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Штат насчитывает более 140 тысяч сотрудников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, финансы, glencore