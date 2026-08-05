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США, Иран и Оман близки к соглашению по Ормузскому проливу, пишут СМИ - 05.08.2026, ПРАЙМ
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США, Иран и Оман близки к соглашению по Ормузскому проливу, пишут СМИ
США, Иран и Оман близки к соглашению по Ормузскому проливу, пишут СМИ - 05.08.2026, ПРАЙМ
США, Иран и Оман близки к соглашению по Ормузскому проливу, пишут СМИ
США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванные... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T09:08+0300
2026-08-05T09:08+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванные региональные источники и американского чиновника. "США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, при этом США нацелены объявить об этом в среду", - говорится в сообщении. Как утверждают неназванный чиновник США и региональный источник, иранское руководство якобы завершило процесс согласования во вторник. По данным источников, обсуждаемая сделка предусматривает 60-дневную временную договоренность между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которая может быть продлена, при этом в течение 60-дневного периода плата за проход и другие сборы взиматься не будут, а в течение 30 дней стороны обязуются приступить к разминированию разделительной полосы пролива. Как уточнили региональные источники портала, в посреднических усилиях также участвовали чиновники Катара, Пакистана и Саудовской Аравии. По информации источников, Белый дом принимал активное участие в переговорах, а в последние дни состоялось несколько телефонных разговоров между спецпосланником США Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
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нефть, мировая экономика, иран, сша, оман, стив уиткофф, аббас аракчи, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, ИРАН, США, ОМАН, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
09:08 05.08.2026
 
США, Иран и Оман близки к соглашению по Ормузскому проливу, пишут СМИ

Axios: США, Иран и Оман близки к достижению соглашения об открытии Ормузского пролива

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, утверждает портал Axios со ссылкой на неназванные региональные источники и американского чиновника.
"США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, при этом США нацелены объявить об этом в среду", - говорится в сообщении.
Как утверждают неназванный чиновник США и региональный источник, иранское руководство якобы завершило процесс согласования во вторник.
По данным источников, обсуждаемая сделка предусматривает 60-дневную временную договоренность между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которая может быть продлена, при этом в течение 60-дневного периода плата за проход и другие сборы взиматься не будут, а в течение 30 дней стороны обязуются приступить к разминированию разделительной полосы пролива.
Как уточнили региональные источники портала, в посреднических усилиях также участвовали чиновники Катара, Пакистана и Саудовской Аравии. По информации источников, Белый дом принимал активное участие в переговорах, а в последние дни состоялось несколько телефонных разговоров между спецпосланником США Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.
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