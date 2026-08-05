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Россия и Киргизия планируют подписать соглашения на 270 миллионов долларов

Россия и Киргизия планируют подписать соглашения на 270 миллионов долларов - 05.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Киргизия планируют подписать соглашения на 270 миллионов долларов

Соглашения на сумму свыше 270 миллионов долларов планируют подписать на нынешнем экономическом форуме России и Киргизии, сообщил журналистам в среду... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:41+0300

2026-08-05T12:41+0300

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 5 авг - ПРАЙМ. Соглашения на сумму свыше 270 миллионов долларов планируют подписать на нынешнем экономическом форуме России и Киргизии, сообщил журналистам в среду председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков. "В прошлом году было подписано, если не ошибаюсь, 29 документов на 270 миллионов долларов США. В этом году документов будет точно больше уже по тем предварительным оценкам и консультациям, которые идут между предпринимателями двух стран. И сумма контрактов будет тоже значительно больше. Я думаю, что завтра по итогам работы коллег мы в этом сможем убедиться", - заявил Новиков на полях форума. По словам главы фонда, постепенно российско-киргизский экономический форум становится одним из ключевых экономических событий в республике. И самое важное для его организаторов, что те проекты, которые подписываются и инициируются в рамках форума, приобретают практическую плоскость. "В следующем году будет запущен отель "Азимут", завершается его строительство. Он также подписывался в рамках форума. До конца года будет введена солнечная станция "Юнигрин Энерджи", которая также подписывалась на полях форума. Уже запущено ремонтное производство на базе Кыргыз Темир Жолу (Киргизские железные дороги - ред.) с российской компанией "Промтех", - рассказал Новиков. Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.

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россия, мировая экономика, киргизия, сша, азимут