Через Арктику к экспорту. Российская нефть идет по Северному морскому пути
Rzeczpospolita: 15 танкеров ждут ледоколов в Карском море для прохода на Восток
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Россия все активнее использует Северный морской путь для экспорта нефти, чтобы обойти проблемные маршруты и затруднить Западу контроль за перевозками сырья. Как пишет Иносми со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita, в Арктике сосредоточено рекордное количество танкеров теневого флота.
В последние месяцы Украина повредила много судов, связанных с Россией, преимущественно танкеры. Кроме того, западные государства стали захватывать принадлежащие теневому флоту суда. В этих условиях Кремль начал искать более безопасные маршруты для экспорта энергоресурсов.
Северный морской путь приобретает все большее значение. Только в прошлом году по этому маршруту было перевезено около тринадцати миллионов баррелей нефти. Как отмечает специализированный журнал gCaptain, беспрецедентное количество сырья, подготовленного к транспортировке в начале периода максимальной доступности судоходства, подчеркивает растущую роль арктического пути на фоне роста геополитических и военных рисков на традиционных направлениях.
По состоянию 3 августа, около пятнадцати танкеров двигались вдоль северных берегов России или стояли на якоре в Карском море, ожидая атомного ледокола, чтобы продолжить путь на Восток. Три судна уже идут по Северному морскому пути, еще два направляются на север с запада через Норвежское и Баренцево моря. Для сопровождения танкеров выделены три атомных ледокола.
При этом Россия сталкивается с проблемой — дефицитом танкеров ледового класса. Западные санкции лишили Кремль возможности покупать такие суда за рубежом, а строительство на верфи "Звезда" на Дальнем Востоке идет медленно из-за проблем с поставками импортного оборудования, финансированием и нехваткой специалистов.
В 2025 году общий объем грузов, перевозимых морями российской Арктики, сократился на 2,3%, до 37,02 миллиона тонн по сравнению с 2024 годом. Доля сжиженного природного газа в этом объеме составила 58%, нефти и нефтепродуктов — 21%, газового конденсата — 4%.