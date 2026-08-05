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Через Арктику к экспорту. Российская нефть идет по Северному морскому пути - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Через Арктику к экспорту. Российская нефть идет по Северному морскому пути
Через Арктику к экспорту. Российская нефть идет по Северному морскому пути - 05.08.2026, ПРАЙМ
Через Арктику к экспорту. Российская нефть идет по Северному морскому пути
Россия все активнее использует Северный морской путь для экспорта нефти, чтобы обойти проблемные маршруты и затруднить Западу контроль за перевозками сырья. Как | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:43+0300
2026-08-05T13:43+0300
нефть
арктика
запад
украина
россия
северный морской путь
ледокол
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Россия все активнее использует Северный морской путь для экспорта нефти, чтобы обойти проблемные маршруты и затруднить Западу контроль за перевозками сырья. Как пишет Иносми со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita, в Арктике сосредоточено рекордное количество танкеров теневого флота.В последние месяцы Украина повредила много судов, связанных с Россией, преимущественно танкеры. Кроме того, западные государства стали захватывать принадлежащие теневому флоту суда. В этих условиях Кремль начал искать более безопасные маршруты для экспорта энергоресурсов.Северный морской путь приобретает все большее значение. Только в прошлом году по этому маршруту было перевезено около тринадцати миллионов баррелей нефти. Как отмечает специализированный журнал gCaptain, беспрецедентное количество сырья, подготовленного к транспортировке в начале периода максимальной доступности судоходства, подчеркивает растущую роль арктического пути на фоне роста геополитических и военных рисков на традиционных направлениях.По состоянию 3 августа, около пятнадцати танкеров двигались вдоль северных берегов России или стояли на якоре в Карском море, ожидая атомного ледокола, чтобы продолжить путь на Восток. Три судна уже идут по Северному морскому пути, еще два направляются на север с запада через Норвежское и Баренцево моря. Для сопровождения танкеров выделены три атомных ледокола.При этом Россия сталкивается с проблемой — дефицитом танкеров ледового класса. Западные санкции лишили Кремль возможности покупать такие суда за рубежом, а строительство на верфи "Звезда" на Дальнем Востоке идет медленно из-за проблем с поставками импортного оборудования, финансированием и нехваткой специалистов.В 2025 году общий объем грузов, перевозимых морями российской Арктики, сократился на 2,3%, до 37,02 миллиона тонн по сравнению с 2024 годом. Доля сжиженного природного газа в этом объеме составила 58%, нефти и нефтепродуктов — 21%, газового конденсата — 4%.
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арктика
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нефть, арктика, запад, украина, россия, северный морской путь, ледокол
Нефть, АРКТИКА, ЗАПАД, УКРАИНА, РОССИЯ, Северный морской путь, ледокол
13:43 05.08.2026
 
Через Арктику к экспорту. Российская нефть идет по Северному морскому пути

Rzeczpospolita: 15 танкеров ждут ледоколов в Карском море для прохода на Восток

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли в морском порту Дудинка
Корабли в морском порту Дудинка - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Россия все активнее использует Северный морской путь для экспорта нефти, чтобы обойти проблемные маршруты и затруднить Западу контроль за перевозками сырья. Как пишет Иносми со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita, в Арктике сосредоточено рекордное количество танкеров теневого флота.
В последние месяцы Украина повредила много судов, связанных с Россией, преимущественно танкеры. Кроме того, западные государства стали захватывать принадлежащие теневому флоту суда. В этих условиях Кремль начал искать более безопасные маршруты для экспорта энергоресурсов.
Северный морской путь приобретает все большее значение. Только в прошлом году по этому маршруту было перевезено около тринадцати миллионов баррелей нефти. Как отмечает специализированный журнал gCaptain, беспрецедентное количество сырья, подготовленного к транспортировке в начале периода максимальной доступности судоходства, подчеркивает растущую роль арктического пути на фоне роста геополитических и военных рисков на традиционных направлениях.
По состоянию 3 августа, около пятнадцати танкеров двигались вдоль северных берегов России или стояли на якоре в Карском море, ожидая атомного ледокола, чтобы продолжить путь на Восток. Три судна уже идут по Северному морскому пути, еще два направляются на север с запада через Норвежское и Баренцево моря. Для сопровождения танкеров выделены три атомных ледокола.
При этом Россия сталкивается с проблемой — дефицитом танкеров ледового класса. Западные санкции лишили Кремль возможности покупать такие суда за рубежом, а строительство на верфи "Звезда" на Дальнем Востоке идет медленно из-за проблем с поставками импортного оборудования, финансированием и нехваткой специалистов.
В 2025 году общий объем грузов, перевозимых морями российской Арктики, сократился на 2,3%, до 37,02 миллиона тонн по сравнению с 2024 годом. Доля сжиженного природного газа в этом объеме составила 58%, нефти и нефтепродуктов — 21%, газового конденсата — 4%.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
Северный морской путь все больше вызывает интерес иностранных государств
28 июля, 20:27
 
НефтьАРКТИКАЗАПАДУКРАИНАРОССИЯСеверный морской путьледокол
 
 
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