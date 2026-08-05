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Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД
Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД - 05.08.2026, ПРАЙМ
Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД
РЖД тестируют двухэтажные пассажирские поезда между Москвой и Ярославлем, сообщила компания. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:23+0300
2026-08-05T13:23+0300
2026-08-05T14:13+0300
бизнес
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ярославль
ржд
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. РЖД тестируют двухэтажные пассажирские поезда между Москвой и Ярославлем, сообщила компания. "Тестируем двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем. Сегодня ночью состав совершил первый обкаточный рейс", - говорится в сообщении. Главная задача испытаний – определить минимально возможное время, за которое поезд может преодолеть путь, поясняют в компании. Перевозки пассажиров на двухэтажных поездах в первом полугодии 2026 года выросли 14% в годовом выражении – до примерно 8,3 миллиона человек, сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). В том числе в июне на таких поездах отправлено порядка 1,8 миллиона пассажиров (+29,2% к июню 2025 года).
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Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД
РЖД тестируют двухэтажные пассажирские поезда между Москвой и Ярославлем