Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/rzhd-872046599.html
Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД
Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД - 05.08.2026, ПРАЙМ
Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД
РЖД тестируют двухэтажные пассажирские поезда между Москвой и Ярославлем, сообщила компания. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T13:23+0300
2026-08-05T14:13+0300
бизнес
россия
москва
ярославль
ржд
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872046599.jpg?1785928411
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. РЖД тестируют двухэтажные пассажирские поезда между Москвой и Ярославлем, сообщила компания. "Тестируем двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем. Сегодня ночью состав совершил первый обкаточный рейс", - говорится в сообщении. Главная задача испытаний – определить минимально возможное время, за которое поезд может преодолеть путь, поясняют в компании. Перевозки пассажиров на двухэтажных поездах в первом полугодии 2026 года выросли 14% в годовом выражении – до примерно 8,3 миллиона человек, сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). В том числе в июне на таких поездах отправлено порядка 1,8 миллиона пассажиров (+29,2% к июню 2025 года).
https://1prime.ru/20260803/rzhd-871971661.html
москва
ярославль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, ярославль, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЯРОСЛАВЛЬ, РЖД, Федеральная пассажирская компания
13:23 05.08.2026 (обновлено: 14:13 05.08.2026)
 
Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД

РЖД тестируют двухэтажные пассажирские поезда между Москвой и Ярославлем

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. РЖД тестируют двухэтажные пассажирские поезда между Москвой и Ярославлем, сообщила компания.
"Тестируем двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем. Сегодня ночью состав совершил первый обкаточный рейс", - говорится в сообщении.
Главная задача испытаний – определить минимально возможное время, за которое поезд может преодолеть путь, поясняют в компании.
Перевозки пассажиров на двухэтажных поездах в первом полугодии 2026 года выросли 14% в годовом выражении – до примерно 8,3 миллиона человек, сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). В том числе в июне на таких поездах отправлено порядка 1,8 миллиона пассажиров (+29,2% к июню 2025 года).
Поезд Сапсан - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2026
От "Сапсана" и до дома: РЖД запустил сервис доставки
3 августа, 13:19
 
БизнесРОССИЯМОСКВАЯРОСЛАВЛЬРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала