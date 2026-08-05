https://1prime.ru/20260805/rzhd-872046599.html

Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД

Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД - 05.08.2026, ПРАЙМ

Двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем тестируют РЖД

РЖД тестируют двухэтажные пассажирские поезда между Москвой и Ярославлем, сообщила компания. | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T13:23+0300

2026-08-05T13:23+0300

2026-08-05T14:13+0300

бизнес

россия

москва

ярославль

ржд

федеральная пассажирская компания

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872046599.jpg?1785928411

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. РЖД тестируют двухэтажные пассажирские поезда между Москвой и Ярославлем, сообщила компания. "Тестируем двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем. Сегодня ночью состав совершил первый обкаточный рейс", - говорится в сообщении. Главная задача испытаний – определить минимально возможное время, за которое поезд может преодолеть путь, поясняют в компании. Перевозки пассажиров на двухэтажных поездах в первом полугодии 2026 года выросли 14% в годовом выражении – до примерно 8,3 миллиона человек, сообщала "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). В том числе в июне на таких поездах отправлено порядка 1,8 миллиона пассажиров (+29,2% к июню 2025 года).

https://1prime.ru/20260803/rzhd-871971661.html

москва

ярославль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, ярославль, ржд, федеральная пассажирская компания