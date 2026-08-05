Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений - 05.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260805/ssha-872057571.html
Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений
Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений - 05.08.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений
Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 миллиона баррелей - до минимальных с февраля 1983 года 304,809... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:39+0300
2026-08-05T17:39+0300
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864219051_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed246add1c644b51ca993827d33cf541.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 миллиона баррелей - до минимальных с февраля 1983 года 304,809 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 18 февраля 1983 года, когда он составлял 303,746 миллиона баррелей.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864219051_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2dab93fd587ddb57f5ce2582ef73fa55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша
Нефть, США
17:39 05.08.2026
 
Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений

Стратегический резерв нефти США на 31 июля снизился до 304,8 миллионов баррелей

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 миллиона баррелей - до минимальных с февраля 1983 года 304,809 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 18 февраля 1983 года, когда он составлял 303,746 миллиона баррелей.
 
НефтьСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала