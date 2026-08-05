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Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений
Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений - 05.08.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений
Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 миллиона баррелей - до минимальных с февраля 1983 года 304,809... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:39+0300
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нефть
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 миллиона баррелей - до минимальных с февраля 1983 года 304,809 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 18 февраля 1983 года, когда он составлял 303,746 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений
Стратегический резерв нефти США на 31 июля снизился до 304,8 миллионов баррелей
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 миллиона баррелей - до минимальных с февраля 1983 года 304,809 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 18 февраля 1983 года, когда он составлял 303,746 миллиона баррелей.