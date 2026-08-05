https://1prime.ru/20260805/ssha-872057571.html

Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений

Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений - 05.08.2026, ПРАЙМ

Стратегический резерв нефти США снизился до минимальных значений

Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 миллиона баррелей - до минимальных с февраля 1983 года 304,809... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T17:39+0300

2026-08-05T17:39+0300

2026-08-05T17:39+0300

нефть

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864219051_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed246add1c644b51ca993827d33cf541.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 миллиона баррелей - до минимальных с февраля 1983 года 304,809 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 18 февраля 1983 года, когда он составлял 303,746 миллиона баррелей.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша