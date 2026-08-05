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Средняя цена нефти Urals в июле снизилась на 2,2% - 05.08.2026, ПРАЙМ
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Средняя цена нефти Urals в июле снизилась на 2,2%
Средняя цена нефти Urals в июле снизилась на 2,2% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Средняя цена нефти Urals в июле снизилась на 2,2%
Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июле снизилась на 2,2% по сравнению с июлем прошлого года - до 59,02 доллара за... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T18:29+0300
2026-08-05T18:33+0300
энергетика
нефть
экономика
рф
сша
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июле снизилась на 2,2% по сравнению с июлем прошлого года - до 59,02 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за июль 2026 года - 59,02 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В июле прошлого года средняя цена марки Urals составляла 60,37 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития. Таким образом, в годовом выражении стоимость снизилась на 2,24%. По сравнению с июнем (63,52 доллара) текущего года цена сократилась на 7,1%, а с маем (86,52 доллара) - на треть. При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
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нефть, рф, сша
Энергетика, Нефть, Экономика, РФ, США
18:29 05.08.2026 (обновлено: 18:33 05.08.2026)
 
Средняя цена нефти Urals в июле снизилась на 2,2%

Минэкономразвития: средняя цена нефти марки Urals в июле снизилась на 2,2%

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июле снизилась на 2,2% по сравнению с июлем прошлого года - до 59,02 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ.
"Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за июль 2026 года - 59,02 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства.
В июле прошлого года средняя цена марки Urals составляла 60,37 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития. Таким образом, в годовом выражении стоимость снизилась на 2,24%.
По сравнению с июнем (63,52 доллара) текущего года цена сократилась на 7,1%, а с маем (86,52 доллара) - на треть.
При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
 
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