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Турпоток из России за рубеж за полгода вырос на 8,7%

Турпоток из России за рубеж за полгода вырос на 8,7% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Турпоток из России за рубеж за полгода вырос на 8,7%

По итогам полугодия количество туристических поездок из России по наиболее популярным зарубежным направлениям выросло на 8,7% по сравнению с аналогичным... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T12:35+0300

2026-08-05T12:35+0300

2026-08-05T12:39+0300

туризм

бизнес

экономика

ближний восток

эфиопия

абхазия

атор

аэрофлот

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. По итогам полугодия количество туристических поездок из России по наиболее популярным зарубежным направлениям выросло на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9,5 миллиона, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Результаты первого полугодия 2026 года по топ-30 востребованным туристическим направлениям (29 направлений "дальнего зарубежья" плюс Абхазия) дают нам общую цифру турпоездок в 9,5 миллиона (включая около 1 миллион посещений зарубежных государств в ходе транзитных поездок, засчитанных как визит, т.е. с пересечением границы), - сказали там. "Прирост к таким же данным первого полугодия 2025 года: 8,7%", - уточняет АТОР. В ассоциации подчеркнули, что положительную динамику выездного туризма из России обеспечили Вьетнам, Китай и Египет. "Только эти три страны дали выездному туризму дополнительные 1,3 миллиона поездок в первом полугодии 2026 года, в то время как эффект от ближневосточного кризиса выразился в минусе около 580 тысяч поездок", - пояснили там. При этом турпоток в ОАЭ из-за кризиса на Ближнем Востоке по итогам полугодия сократился почти вдвое. "С выраженной минусовой динамикой закончили первое полугодие в плане турпотока из России Кувейт, Катар, Бахрейн, Иран. А вот Саудовская Аравия и Оман, напротив, в плюсе, но исключительно за счет очень сильного роста с низкой базы зимой в первом квартале", - рассказали в АТОР. Лидером же по приему туристов из России стала Турция, однако такие результаты достигнуты не за счет роста турпотока на пляжные курорты, а за счет транзитного Стамбула, который принял часть туристов, ранее летавших на отдых через аэропорты Ближнего Востока, пояснили в организации. Также благодаря транзитным перевозкам на фоне ближневосточного кризиса вырос турпоток и в Эфиопию - на 42,2%. "Через Эфиопию удобно добираться и до островов Индийского океана, и до пляжных курортов Кении и Танзании, и до Марокко, и до Европы", - поделились в ассоциации. Таиланд в свою очередь удерживает свои прошлогодние позиции с небольшим минусом, на котором сказалось выпадение весной удобной транзитной перевозки через страны Персидского залива. Этот же фактор повлиял на слабоотрицательные показатели Малайзии и Индонезии. При этом продолжает расти российский турпоток в Японию - на 24,7%. "В плюсе Индия и Южная Корея (4,54%), а вот Северная Корея неожиданно оказалась в минусе (впрочем, абсолютное количество таких поездок и так было очень невелико)", - пояснили в АТОР. Вырос и спрос на островную экзотику. Так, турпоток на Мальдивы увеличился на 18,5%. Помимо этого, благодаря прямым рейсам "Аэрофлота", продленным на лето, хороший прирост турпотока из России получили Сейшелы. Также положительную динамику продемонстрировал и Маврикий, несмотря на отсутствие прямых рейсов.

ближний восток

эфиопия

абхазия

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туризм, бизнес, ближний восток, эфиопия, абхазия, атор, аэрофлот