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Узбекистан увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 8,1%

Узбекистан увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 8,1% - 05.08.2026, ПРАЙМ

Узбекистан увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 8,1%

Узбекистан за прошлое полугодие увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 8,1% по сравнению с годом ранее, до 1,11 миллиарда долларов,... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T08:56+0300

2026-08-05T08:56+0300

2026-08-05T08:56+0300

энергетика

нефть

экономика

узбекистан

рф

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 5 авг – ПРАЙМ. Узбекистан за прошлое полугодие увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 8,1% по сравнению с годом ранее, до 1,11 миллиарда долларов, следует из данных национального статистического комитета, которые изучило РИА Новости. В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт нефти и нефтепродуктов за январь-июнь составил 1,110 миллиарда долларов, это на 8,1% больше, чем годом ранее. В том числе поставки автомобильного бензина в страну за первое полугодие выросли в 1,78 раза, до 409,5 миллиона долларов, дизельного топлива – снизились на 12%, до 228,9 миллиона. Ведомство не уточняет, откуда в республику поступало топливо, и его физические объемы. Ранее статкомитет сообщал, что Узбекистан по итогам прошлого года увеличил импорт нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении на 2,2% по сравнению с годом ранее, до 2,014 миллиарда долларов. В октябре 2023 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию были подписаны соглашения между правительствами двух стран о расширении сотрудничества в области поставок нефти. Кроме того, министерства транспорта Узбекистана и РФ подписали соглашение по вопросам поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Спустя месяц начались поставки бензина в республику в рамках межправсоглашения. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в прошлом году снизилась на 8%, до 655,7 тысячи тонн, производство бензина – на 6,8%, до 1,2 миллиона тонн.

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нефть, узбекистан, рф, шавкат мирзиеев