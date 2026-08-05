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Во Владивостоке более 28 тысяч жителей остались без света из-за аварии
Во Владивостоке более 28 тысяч жителей остались без света из-за аварии - 05.08.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке более 28 тысяч жителей остались без света из-за аварии
Энергетики устраняют аварию на сетях, из-за которой более 28 тысяч жителей Владивостока остались без света, сообщает прокуратура Приморья. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T08:15+0300
2026-08-05T08:15+0300
2026-08-05T08:15+0300
происшествия
владивосток
приморье
электроснабжение
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг – ПРАЙМ. Энергетики устраняют аварию на сетях, из-за которой более 28 тысяч жителей Владивостока остались без света, сообщает прокуратура Приморья. "В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 5 августа 2026 года из-за аварии на сетях без электричества остались более 28 тысяч жителей домов по улицам Русская, Давыдова, Магнитогорская, Чапаева, Чкалова, Лесная, Залесная, Каплунова, Невельского, Нейбута, Ладыгина и других во Владивостоке. Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", - говорится в сообщении. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей.
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владивосток, приморье, электроснабжение, общество
Происшествия, Владивосток, Приморье, электроснабжение, Общество
Во Владивостоке более 28 тысяч жителей остались без света из-за аварии
Более 28 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии на сетях