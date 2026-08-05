https://1prime.ru/20260805/wildberries-872057063.html

Wildberries не переносит основные логистические мощности за пределы России

Wildberries не переносит основные логистические мощности за пределы России - 05.08.2026, ПРАЙМ

Wildberries не переносит основные логистические мощности за пределы России

Wildberries не переносит основные логистические мощности компании за пределы России, при этом строительство объектов за пределами страны ведется в плановом... | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T17:32+0300

2026-08-05T17:32+0300

2026-08-05T17:32+0300

бизнес

нефть

россия

минск

wildberries

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Wildberries не переносит основные логистические мощности компании за пределы России, при этом строительство объектов за пределами страны ведется в плановом режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Строительство наших складских объектов ведется в плановом режиме. Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что системная работа по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия ведется, однако сейчас компания направляет все необходимые ресурсы на восстановление логистических процессов и поддержку стабильной работы платформы. Логистический хаб Wildberries в индустриальном парке "Великий камень" в Минске был запущен в эксплуатацию в тестовом режиме в конце мая для отработки всех бизнес-процессов, рассказали в компании. Сейчас он поэтапно наращивает свои мощности. "Мы последовательно разворачиваем работу блоков и поступательно движемся к полному выходу объекта в эксплуатацию", - заявили в пресс-службе. Там также напомнили, что логистическая инфраструктура Wildberries в стране представлена, в том числе, сетью сортировочных центров. В ближайшее время компания планирует расширить географию приема товаров по модели FBS не только в фирменных, но и в партнерских пунктах выдачи заказов.

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бизнес, нефть, россия, минск, wildberries