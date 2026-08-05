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Курс юаня по итогам торгов вырос на 4 копейки
Курс юаня по итогам торгов вырос на 4 копейки - 05.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня по итогам торгов вырос на 4 копейки
Курс юаня по итогам торгов среды вырос по отношению к рублю до 11,99 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T19:10+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов среды вырос по отношению к рублю до 11,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов подрос на 4 копейки, закрыв торги на отметке 11,99 рубля.
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рынок, юань, рубль, валюта, торги, мосбиржа
Китайский юань, Рынок, юань, рубль, валюта, Торги, Мосбиржа
Курс юаня по итогам торгов вырос на 4 копейки
Курс юаня по итогам торгов среды вырос на 4 копейки и составил 11,99 рубля