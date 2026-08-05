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Запасы нефти в США на конец недели выросли на 0,6%
Запасы нефти в США на конец недели выросли на 0,6% - 05.08.2026, ПРАЙМ
Запасы нефти в США на конец недели выросли на 0,6%
ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 31 июля, увеличились на 2,5 миллиона баррелей, или на... | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T17:50+0300
2026-08-05T17:50+0300
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энергетика
нефть
сша
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 31 июля, увеличились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, - до 407 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 1,5 миллиона баррелей.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 21 миллиона баррелей с 18,6 миллиона.Запасы бензина сократились на 1,6 миллиона баррелей (на 0,8%) - до 209,7 миллиона. Ожидалось снижение на 1,3 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов опустились на 3,5 миллиона баррелей (на 3,1%) - до 107,2 миллиона. Аналитики прогнозировали рост на 0,2 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Запасы нефти в США на конец недели выросли на 0,6%
Коммерческие запасы нефти в США на конец недели выросли на 0,6% - до 407 млн баррелей
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) на конец недели, завершившейся 31 июля, увеличились на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, - до 407 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ожидали снижения показателя - на 1,5 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли до 21 миллиона баррелей с 18,6 миллиона.
Запасы бензина сократились на 1,6 миллиона баррелей (на 0,8%) - до 209,7 миллиона. Ожидалось снижение на 1,3 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов опустились на 3,5 миллиона баррелей (на 3,1%) - до 107,2 миллиона. Аналитики прогнозировали рост на 0,2 миллиона баррелей.