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"Ни света, ни воды, ни туризма". Засухи блокируют ключевые реки Европы - 05.08.2026, ПРАЙМ
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"Ни света, ни воды, ни туризма". Засухи блокируют ключевые реки Европы
"Ни света, ни воды, ни туризма". Засухи блокируют ключевые реки Европы - 05.08.2026, ПРАЙМ
"Ни света, ни воды, ни туризма". Засухи блокируют ключевые реки Европы
За последнее десятилетие европейские заводы пережили тарифные войны, пандемию, энергокризис и приток китайского импорта. Теперь к этому списку добавилась погода | 05.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-05T15:04+0300
2026-08-05T15:09+0300
экономика
германия
bloomberg
ing
basf
черное море
швейцария
мировая экономика
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. За последнее десятилетие европейские заводы пережили тарифные войны, пандемию, энергокризис и приток китайского импорта. Теперь к этому списку добавилась погода — ключевые артерии Европы — Дунай и Рейн сильно обмелели из-за засухи.От севера до Черного моря засухи заблокировали внутренние водные пути, оставив Рейн и Дунай на исторически низких уровнях. Речь идет не только об ограничении грузопотока — под угрозой электростанции, водоснабжение и туризм, пишет Брендан Мюррей для Bloomberg.Дунай остается судоходным, но многие суда принимают сокращенные грузы. Узкое место на Рейне для судов, следующих в южную Германию и Швейцарию, стало самым мелким с 1880 года. При этом впереди — пик летнего сухого сезона, и условия, вероятно, ухудшатся.По оценкам ING, ситуация на Рейне может снизить рост ВВП Германии на 0,3 процентных пункта в этом году. &quot;Рейн — это не просто один из транспортных вариантов. Это часть промышленной инфраструктуры, вокруг которой физически построена большая часть немецкой промышленности&quot;, — отметил глава глобального макроэкономического отдела ING Карстен Бжески.Ежегодно по Рейну перевозится около 285 миллионов метрических тонн грузов. Коридор соединяет порт Роттердам с тремя ключевыми промышленными центрами: Рейн-Рур, Рейн-Майн и химический комплекс Людвигсхафен.Ограничения повысят расходы на перевозки и могут задержать поставки материалов. Экономисты Bloomberg оценили, что месяц строго ограниченного судоходства сокращает промышленное производство Германии до 1%, а более высокие транспортные расходы способны усилить инфляционное давление.Впрочем, предыдущие засухи вынудили компании адаптироваться. BASF заказал баржу с низкой осадкой, способную работать при экстремально низкой воде. "Фирмы извлекли уроки из прошлых сбоев, укрепив запасы и планы на случай непредвиденных обстоятельств", — отмечают экономисты Bloomberg. "Но если уровень воды останется низким надолго, экономический ущерб все равно может быть значительным".
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германия, bloomberg, ing, basf, черное море, швейцария, мировая экономика, бизнес
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Bloomberg, ING, BASF, Черное море, ШВЕЙЦАРИЯ, Мировая экономика, Бизнес
15:04 05.08.2026 (обновлено: 15:09 05.08.2026)
 
"Ни света, ни воды, ни туризма". Засухи блокируют ключевые реки Европы

Bloomberg: Рейн и Дунай из-за засухи могут быть заблокированы

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© РИА Новости . Евгений Подольский
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. За последнее десятилетие европейские заводы пережили тарифные войны, пандемию, энергокризис и приток китайского импорта. Теперь к этому списку добавилась погода — ключевые артерии Европы — Дунай и Рейн сильно обмелели из-за засухи.
От севера до Черного моря засухи заблокировали внутренние водные пути, оставив Рейн и Дунай на исторически низких уровнях. Речь идет не только об ограничении грузопотока — под угрозой электростанции, водоснабжение и туризм, пишет Брендан Мюррей для Bloomberg.
Дунай остается судоходным, но многие суда принимают сокращенные грузы. Узкое место на Рейне для судов, следующих в южную Германию и Швейцарию, стало самым мелким с 1880 года. При этом впереди — пик летнего сухого сезона, и условия, вероятно, ухудшатся.

По оценкам ING, ситуация на Рейне может снизить рост ВВП Германии на 0,3 процентных пункта в этом году. "Рейн — это не просто один из транспортных вариантов. Это часть промышленной инфраструктуры, вокруг которой физически построена большая часть немецкой промышленности", — отметил глава глобального макроэкономического отдела ING Карстен Бжески.

Ежегодно по Рейну перевозится около 285 миллионов метрических тонн грузов. Коридор соединяет порт Роттердам с тремя ключевыми промышленными центрами: Рейн-Рур, Рейн-Майн и химический комплекс Людвигсхафен.
Ограничения повысят расходы на перевозки и могут задержать поставки материалов. Экономисты Bloomberg оценили, что месяц строго ограниченного судоходства сокращает промышленное производство Германии до 1%, а более высокие транспортные расходы способны усилить инфляционное давление.
Впрочем, предыдущие засухи вынудили компании адаптироваться. BASF заказал баржу с низкой осадкой, способную работать при экстремально низкой воде. "Фирмы извлекли уроки из прошлых сбоев, укрепив запасы и планы на случай непредвиденных обстоятельств", — отмечают экономисты Bloomberg. "Но если уровень воды останется низким надолго, экономический ущерб все равно может быть значительным".
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯBloombergINGBASFЧерное мореШВЕЙЦАРИЯМировая экономикаБизнес
 
 
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