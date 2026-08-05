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"Ни света, ни воды, ни туризма". Засухи блокируют ключевые реки Европы

"Ни света, ни воды, ни туризма". Засухи блокируют ключевые реки Европы - 05.08.2026, ПРАЙМ

"Ни света, ни воды, ни туризма". Засухи блокируют ключевые реки Европы

За последнее десятилетие европейские заводы пережили тарифные войны, пандемию, энергокризис и приток китайского импорта. Теперь к этому списку добавилась погода | 05.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-05T15:04+0300

2026-08-05T15:04+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. За последнее десятилетие европейские заводы пережили тарифные войны, пандемию, энергокризис и приток китайского импорта. Теперь к этому списку добавилась погода — ключевые артерии Европы — Дунай и Рейн сильно обмелели из-за засухи.От севера до Черного моря засухи заблокировали внутренние водные пути, оставив Рейн и Дунай на исторически низких уровнях. Речь идет не только об ограничении грузопотока — под угрозой электростанции, водоснабжение и туризм, пишет Брендан Мюррей для Bloomberg.Дунай остается судоходным, но многие суда принимают сокращенные грузы. Узкое место на Рейне для судов, следующих в южную Германию и Швейцарию, стало самым мелким с 1880 года. При этом впереди — пик летнего сухого сезона, и условия, вероятно, ухудшатся.По оценкам ING, ситуация на Рейне может снизить рост ВВП Германии на 0,3 процентных пункта в этом году. "Рейн — это не просто один из транспортных вариантов. Это часть промышленной инфраструктуры, вокруг которой физически построена большая часть немецкой промышленности", — отметил глава глобального макроэкономического отдела ING Карстен Бжески.Ежегодно по Рейну перевозится около 285 миллионов метрических тонн грузов. Коридор соединяет порт Роттердам с тремя ключевыми промышленными центрами: Рейн-Рур, Рейн-Майн и химический комплекс Людвигсхафен.Ограничения повысят расходы на перевозки и могут задержать поставки материалов. Экономисты Bloomberg оценили, что месяц строго ограниченного судоходства сокращает промышленное производство Германии до 1%, а более высокие транспортные расходы способны усилить инфляционное давление.Впрочем, предыдущие засухи вынудили компании адаптироваться. BASF заказал баржу с низкой осадкой, способную работать при экстремально низкой воде. "Фирмы извлекли уроки из прошлых сбоев, укрепив запасы и планы на случай непредвиденных обстоятельств", — отмечают экономисты Bloomberg. "Но если уровень воды останется низким надолго, экономический ущерб все равно может быть значительным".

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германия, bloomberg, ing, basf, черное море, швейцария, мировая экономика, бизнес