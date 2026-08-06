https://1prime.ru/20260806/analitiki-872069477.html

Аналитики назвали города, куда россиян стали чаще отправлять в командировки

Аналитики назвали города, куда россиян стали чаще отправлять в командировки - 06.08.2026, ПРАЙМ

Аналитики назвали города, куда россиян стали чаще отправлять в командировки

Аналитики видят взрывной рост интереса компаний к новым региональным точкам притяжения: количество командировок в Сызрань во втором квартале подскочило более... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:49+0300

2026-08-06T08:49+0300

2026-08-06T08:57+0300

владикавказ

китай

якутск

onetwotrip

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Аналитики видят взрывной рост интереса компаний к новым региональным точкам притяжения: количество командировок в Сызрань во втором квартале подскочило более чем втрое, а во Владикавказ - в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса". "Аналитики фиксируют взрывной рост интереса предприятий к новым региональным точкам притяжения. Так, частота командировок в Сызрань подскочила в 3,3 раза", - выяснили в сервисе, сравнив данные за второй квартал 2026 года с аналогичным периодом 2025 года. При этом частота поездок во Владикавказ увеличилась в 2,5 раза, в Якутск - в 2,3 раза, а в Магадан - в 2 раза. "Краснодар показал выдающуюся динамику прироста - на 90%", - добавили в сервисе. Там отметили, что Москва традиционно является лидером по количеству командировок. В пятерку самых востребованных городов также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар. В сервисе также подчеркнули, что за рубеж сотрудники российских компаний все чаще отправлялись в восточном и азиатском направлениях. Китай занял первое место по популярности среди зарубежных стран, на втором месте оказалась Белоруссия, а на третьем - Турция. "В пятерку лидеров также вошли Казахстан и Узбекистан", - отмечают аналитики. По их данным, наибольшую скорость роста среди зарубежных направлений продемонстрировала Южная Корея, куда деловой спрос вырос на 73%. "Значительно увеличилось количество поездок в Китай - прирост составил 49%. Также выросла востребованность командировок в Сербию (на 40%), Армению (на 39%) и Таджикистан (на 37%)", - заключили в сервисе.

владикавказ

китай

якутск

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владикавказ, китай, якутск, onetwotrip