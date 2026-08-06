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Товарооборот России и Армении в 2026 году сократился на две трети
Товарооборот России и Армении в 2026 году сократился на две трети - 06.08.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Армении в 2026 году сократился на две трети
Товарооборот России и Армении в этом году сократился на две трети, сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости. | 06.08.2026, ПРАЙМ
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Товарооборот России и Армении в этом году сократился на две трети, сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости. "В 2024 году товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордного показателя порядка 12 миллиардов долларов. Это огромная цифра. В прошлом году он упал до около 8 миллиардов… В этом году идет очень драматическое падение товарооборота. Примерно две трети товарооборота по отношению к 2025 году. Ситуация такова, что очевидно, что он будет и дальше сокращаться", - заявил вице-премьер на полях Российско-Киргизского экономического форума в Чолпон-Ате. По словам Оверчука, ситуация, которая сейчас развивается в отношениях ЕАЭС и Армении, была прогнозируема. "И мы в течение последних трех-четырех лет говорили нашим коллегам в Армении, что такие риски существуют, в частности риски сокращения товарооборота", - подчеркнул он.
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Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Алексей Оверчук, ЕАЭС, товарооборот, торговля
Товарооборот России и Армении в 2026 году сократился на две трети
Оверчук: товарооборот России и Армении в 2026 году сократился на две трети