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АТОР назвала города с самыми подешевевшими авиабилетами в сентябре
АТОР назвала города с самыми подешевевшими авиабилетами в сентябре - 06.08.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала города с самыми подешевевшими авиабилетами в сентябре
Минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в сентябре снизились больше всего - на 26-35% по сравнению с августом, сообщила... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:27+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в сентябре снизились больше всего - на 26-35% по сравнению с августом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Топ-3 городов, минимальные тарифы на вылеты из которых подешевели сильнее всего: Москва - (минус 35,4%), Санкт-Петербург - (минус 29,5%), Казань - (минус 26,2%)", - выяснили в АТОР, сравнив стоимость минимальных тарифов на авиабилеты в августе и сентябре. По данным ассоциации, в тройку самых подешевевших направлений на сентябрь вошли Санкт-Петербург - Калининград, где стоимость авиабилета снизилась на 61%, Москва - Калининград (-59,2%) и Казань - Минеральные Воды (-53,7%).
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, казань, атор
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЗАНЬ, АТОР
АТОР назвала города с самыми подешевевшими авиабилетами в сентябре
АТОР: минимальные тарифы на авиабилеты из Москвы, Петербурга и Казани снизились на 26-35%
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в сентябре снизились больше всего - на 26-35% по сравнению с августом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Топ-3 городов, минимальные тарифы на вылеты из которых подешевели сильнее всего: Москва - (минус 35,4%), Санкт-Петербург - (минус 29,5%), Казань - (минус 26,2%)", - выяснили в АТОР, сравнив стоимость минимальных тарифов на авиабилеты в августе и сентябре.
По данным ассоциации, в тройку самых подешевевших направлений на сентябрь вошли Санкт-Петербург - Калининград, где стоимость авиабилета снизилась на 61%, Москва - Калининград (-59,2%) и Казань - Минеральные Воды (-53,7%).