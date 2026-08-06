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Названы самые популярные автомобили с пробегом в России в июле

Названы самые популярные автомобили с пробегом в России в июле - 06.08.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные автомобили с пробегом в России в июле

Самыми популярными автомобилями с пробегом в России по итогам июля стали Lada Granta и Priora, Toyota Camry, Lada 2114 Samara и Hyundai Solaris, подсчитали для... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:55+0300

2026-08-06T08:55+0300

2026-08-06T08:55+0300

бизнес

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авто

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Самыми популярными автомобилями с пробегом в России по итогам июля стали Lada Granta и Priora, Toyota Camry, Lada 2114 Samara и Hyundai Solaris, подсчитали для РИА Новости в "Авито Авто". Эксперты проанализировали данные с платформы "Авито" по интересу к разным моделям - показателю, учитывающему, сколько раз пользователи запрашивали контакты продавца для покупки автомобиля. "По данным "Авито Авто", в топ-5 самых популярных автомобилей вошли Lada Granta со средней ценой 600 тысяч рублей, Lada Priora (330 тысяч рублей), Toyota Camry (2 миллиона рублей), LADA 2114 Samara (200 тысяч рублей) и Hyundai Solaris (950 тысяч рублей)", - говорится в сообщении. Среди корейских моделей наибольшей популярностью пользовались вышеупомянутый Hyundai Solaris, Kia Rio, который также стоит около 950 тысяч рублей и Kia Sportage за 1,7 миллиона. Тройку лидеров среди японских подержанных автомобилей составили Toyota Camry, Toyota Corolla (840 тысяч рублей) и Toyota RAV4 (2,3 миллиона рублей). Из немецких марок покупатели чаще всего выбирали Volkswagen Polo (910 тысяч рублей), BMW 5-й серии (2,4 миллиона рублей) и Mercedes-Benz E-класса (2,2 миллиона рублей). "При этом выросла популярность и автомобилей сегмента SUV: спрос - на 22,6% год к году, а доля в общем объеме объявлений приблизилась к 30%", - добавили в "Авито". В пятерку самых востребованных кроссоверов вошли LADA 4x4 ("Нива"), Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Kia Sportage и BMW X5. "Активные продажи новых китайских автомобилей в предыдущие годы закономерно привели к их массовому появлению на вторичном рынке: в июле их доля среди всех объявлений на платформе впервые превысила отметку в 6%", - подчеркнул директор направления "Автомобили с пробегом" в "Авито" Андрей Ковалев. По его словам, кроме уже популярных в России Haval и Geely в продаже растет количество объявлений с Jetour и GAC - за год их стало вдвое больше. Также он отметил рост предложения на Tank (+60%), Changan (+53%) и Omoda (+42%) с пробегом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, авито, toyota camry, авто, lada granta, lada