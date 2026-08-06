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Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на сентябрь
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на сентябрь - 06.08.2026, ПРАЙМ
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на сентябрь
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть для потребителей из остальной Азии на сентябрь, сообщило агентство... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:24+0300
2026-08-06T11:24+0300
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энергетика
нефть
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саудовская аравия
иран
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть для потребителей из остальной Азии на сентябрь, сообщило агентство Блумберг.
"Саудовская Аравия снизила... цену на нефть для Азии на фоне переговоров о заключении соглашения, направленного на облегчение судоходства через Ормузский пролив", - сообщает агентство.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на сентябрь была понижена на 0,5 доллара за баррель, теперь отпускная цена на 2 доллара ниже цены корзины сортов Oman/Dubai. Аналитики ждали сохранения цены.
Днем ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Ирана и Омана согласовали основные положения проекта соглашения об открытии Ормузского пролива, которое предусматривает создание отдельных маршрутов для входящих и выходящих судов.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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нефть, азия, саудовская аравия, иран, saudi aramco
Энергетика, Нефть, АЗИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАН, Saudi Aramco
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на сентябрь
Блумберг: Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть для Азии на сентябрь
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть для потребителей из остальной Азии на сентябрь, сообщило агентство Блумберг.
"Саудовская Аравия снизила... цену на нефть для Азии на фоне переговоров о заключении соглашения, направленного на облегчение судоходства через Ормузский пролив", - сообщает агентство.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на сентябрь была понижена на 0,5 доллара за баррель, теперь отпускная цена на 2 доллара ниже цены корзины сортов Oman/Dubai. Аналитики ждали сохранения цены.
Днем ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Ирана и Омана согласовали основные положения проекта соглашения об открытии Ормузского пролива, которое предусматривает создание отдельных маршрутов для входящих и выходящих судов.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.