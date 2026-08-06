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Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших фастфудов - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших фастфудов
Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших фастфудов - 06.08.2026, ПРАЙМ
Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших фастфудов
Роскачество завершило исследование бургеров из 20 крупнейших сетей быстрого питания: в бургерах пяти компаний были найдены бактерии группы кишечных палочек,... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:22+0300
2026-08-06T08:22+0300
бизнес
роскачество
россия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Роскачество завершило исследование бургеров из 20 крупнейших сетей быстрого питания: в бургерах пяти компаний были найдены бактерии группы кишечных палочек, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество подвело итоги исследования бургеров (преимущественно чизбургеров), закупленных в 20 популярных ресторанах и сетях быстрого питания. Эксперты проверяли продукцию по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки. Результаты выявили как образцовые товары, так и серьезные нарушения санитарных норм на рынке фастфуда", - сообщили в Роскачестве. Проверку проходили бургеры из сетей "Вкусно – и точка", Burger King, Steak it easy, "Farш", TGI Fridays, Black Star Burger, "Маг Бургер", "Frank by Баста", "Мираторг", Stardogs, True Burgers, "Щепка", "Франклинс Бургер", "Dostaевский", "Бюро", "The Бык", Ketch up, Torro Grill, BB &amp; Burgers и Burger Heroes. Эксперты выяснили, что главной проблемой стало несоблюдение базовых санитарных правил. Так, в бургерах семи торговых марок (BB &amp; Burgers, "The Бык", Burger Heroes, "Бюро", Ketch up, Torro Grill и "Dostaевский") выявлены прямые нарушения обязательных требований технических регламентов по микробиологии. Например, в бургерах BB &amp; Burgers, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill были найдены бактерии группы кишечных палочек. Также, по данным исследования, в продукции всех семи марок зафиксировано превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), в некоторых случаях — более чем в 15 раз. "Количество мезофильных микроорганизмов в продукте — это ключевой индикатор того, насколько соблюдались санитарные нормы на производстве. Превышение более чем в 15 раз — это не просто формальное нарушение. Это сигнал о том, что на предприятии могли нарушаться температурные режимы хранения сырья или готовой продукции, недостаточно тщательно проводилась санитарная обработка оборудования", — прокомментировала замглавы Роскачества Елена Саратцева. Помимо этого, эксперты выявили в ряде образцов расхождения с заявленным составом. Так, в продукции "Франклинс Бургер", "Frank by Баста", "Щепка", BB &amp; Burgers, Burger Heroes и Ketch up обнаружены посторонние растительные компоненты, не заявленные в составе. "Гистология выявила наличие ДНК курицы в 10 образцах, хотя в большинстве случаев она не заявлена. Однако намеренно курицу в фарш никто не добавлял, ее количество можно определить как "следовое" — результат использования одного и того же оборудования для изготовления широкого ассортимента мясной продукции", - отметили в Роскачестве. При этом бургеры "Вкусно – и точка", Burger King, Steak it easy, по данным экспертов, продемонстрировали высочайший уровень качества. "Эти бургеры полностью соответствуют не только всем обязательным требованиям законодательства, но и более строгим опережающим требованиям стандарта Роскачества. Продукция данных брендов может претендовать на получение государственного Знака качества", - отметили они. Роскачество передало информацию о всех выявленных нарушениях в Роспотребнадзор для принятия мер административного воздействия. Производители также были уведомлены о результатах: некоторые сети, по данным организации, уже начали внутренние проверки.
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бизнес, роскачество, россия, фастфуд, рестораны, здоровье, общество
Бизнес, Роскачество, РОССИЯ, фастфуд, рестораны, Здоровье, Общество
08:22 06.08.2026
 
Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах пяти крупнейших фастфудов

Роскачество: в бургерах пяти крупнейших сетей быстрого питания нашли кишечную палочку

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФестиваль "Шашлык Live" в парке Горького
Фестиваль Шашлык Live в парке Горького - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Роскачество завершило исследование бургеров из 20 крупнейших сетей быстрого питания: в бургерах пяти компаний были найдены бактерии группы кишечных палочек, рассказали РИА Новости в организации.
"Роскачество подвело итоги исследования бургеров (преимущественно чизбургеров), закупленных в 20 популярных ресторанах и сетях быстрого питания. Эксперты проверяли продукцию по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки. Результаты выявили как образцовые товары, так и серьезные нарушения санитарных норм на рынке фастфуда", - сообщили в Роскачестве.
Проверку проходили бургеры из сетей "Вкусно – и точка", Burger King, Steak it easy, "Farш", TGI Fridays, Black Star Burger, "Маг Бургер", "Frank by Баста", "Мираторг", Stardogs, True Burgers, "Щепка", "Франклинс Бургер", "Dostaевский", "Бюро", "The Бык", Ketch up, Torro Grill, BB & Burgers и Burger Heroes.
Эксперты выяснили, что главной проблемой стало несоблюдение базовых санитарных правил. Так, в бургерах семи торговых марок (BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, "Бюро", Ketch up, Torro Grill и "Dostaевский") выявлены прямые нарушения обязательных требований технических регламентов по микробиологии.
Например, в бургерах BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill были найдены бактерии группы кишечных палочек. Также, по данным исследования, в продукции всех семи марок зафиксировано превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), в некоторых случаях — более чем в 15 раз.
"Количество мезофильных микроорганизмов в продукте — это ключевой индикатор того, насколько соблюдались санитарные нормы на производстве. Превышение более чем в 15 раз — это не просто формальное нарушение. Это сигнал о том, что на предприятии могли нарушаться температурные режимы хранения сырья или готовой продукции, недостаточно тщательно проводилась санитарная обработка оборудования", — прокомментировала замглавы Роскачества Елена Саратцева.
Помимо этого, эксперты выявили в ряде образцов расхождения с заявленным составом. Так, в продукции "Франклинс Бургер", "Frank by Баста", "Щепка", BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up обнаружены посторонние растительные компоненты, не заявленные в составе.
"Гистология выявила наличие ДНК курицы в 10 образцах, хотя в большинстве случаев она не заявлена. Однако намеренно курицу в фарш никто не добавлял, ее количество можно определить как "следовое" — результат использования одного и того же оборудования для изготовления широкого ассортимента мясной продукции", - отметили в Роскачестве.
При этом бургеры "Вкусно – и точка", Burger King, Steak it easy, по данным экспертов, продемонстрировали высочайший уровень качества. "Эти бургеры полностью соответствуют не только всем обязательным требованиям законодательства, но и более строгим опережающим требованиям стандарта Роскачества. Продукция данных брендов может претендовать на получение государственного Знака качества", - отметили они.
Роскачество передало информацию о всех выявленных нарушениях в Роспотребнадзор для принятия мер административного воздействия. Производители также были уведомлены о результатах: некоторые сети, по данным организации, уже начали внутренние проверки.
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