https://1prime.ru/20260806/chislo-872069563.html
Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысячи
Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысячи - 06.08.2026, ПРАЙМ
Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысячи
Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысяч, сообщил президент республики Садыр Жапаров. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:49+0300
2026-08-06T08:49+0300
2026-08-06T08:49+0300
экономика
россия
бизнес
киргизия
сша
бишкек
садыр жапаров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872069563.jpg?1785995367
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысяч, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
“Наше торгово-экономическое взаимодействие по итогам 2025 года приблизилось к отметке в 4 миллиарда долларов США, а число предприятий с российским участием в Кыргызстане превысило 1 800 компаний”, - заявил глава государства в своем видеообращении к участникам Киргизско-Российского экономического форума, который проходит в городе Чолпон-Ате на побережье Иссык-Куля.
По словам Жапарова, последовательно укрепляется и инвестиционное сотрудничество. Россия традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Киргизии и остается надежным партнером для реализации стратегически важных проектов.
“Все это свидетельствует о высоком уровне доверия между государством и бизнесом наших стран, а также значительном потенциале дальнейшего роста. Вместе с тем достигнутые результаты мы рассматриваем как основу для нового этапа кыргызско-российского партнерства”, - уточнил президент.
Жапаров подчеркнул, что Бишкек рассматривает Москву как стратегического партнера и союзника. РФ и Киргизию, по его словам, объединяет общая история, духовная и культурная близость, взаимное уважение и доверие.
“Именно эти прочные основы позволяют нам уверенно двигаться вперед, расширяя взаимодействие в интересах благополучия наших народов. В ходе состоявшихся в прошлом году переговоров с Президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным, были определены долгосрочные ориентиры дальнейшего развития кыргызско-российского сотрудничества. Динамика двусторонних отношений подтверждает правильность выбранного курса”, - подытожил киргизский лидер.
киргизия
сша
бишкек
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, киргизия, сша, бишкек, садыр жапаров
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИРГИЗИЯ, США, Бишкек, Садыр Жапаров
Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысячи
Жапаров: число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысячи
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысяч, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
“Наше торгово-экономическое взаимодействие по итогам 2025 года приблизилось к отметке в 4 миллиарда долларов США, а число предприятий с российским участием в Кыргызстане превысило 1 800 компаний”, - заявил глава государства в своем видеообращении к участникам Киргизско-Российского экономического форума, который проходит в городе Чолпон-Ате на побережье Иссык-Куля.
По словам Жапарова, последовательно укрепляется и инвестиционное сотрудничество. Россия традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Киргизии и остается надежным партнером для реализации стратегически важных проектов.
“Все это свидетельствует о высоком уровне доверия между государством и бизнесом наших стран, а также значительном потенциале дальнейшего роста. Вместе с тем достигнутые результаты мы рассматриваем как основу для нового этапа кыргызско-российского партнерства”, - уточнил президент.
Жапаров подчеркнул, что Бишкек рассматривает Москву как стратегического партнера и союзника. РФ и Киргизию, по его словам, объединяет общая история, духовная и культурная близость, взаимное уважение и доверие.
“Именно эти прочные основы позволяют нам уверенно двигаться вперед, расширяя взаимодействие в интересах благополучия наших народов. В ходе состоявшихся в прошлом году переговоров с Президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным, были определены долгосрочные ориентиры дальнейшего развития кыргызско-российского сотрудничества. Динамика двусторонних отношений подтверждает правильность выбранного курса”, - подытожил киргизский лидер.