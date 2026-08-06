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Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысячи - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысячи
Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысячи - 06.08.2026, ПРАЙМ
Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысячи
Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысяч, сообщил президент республики Садыр Жапаров. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:49+0300
2026-08-06T08:49+0300
экономика
россия
бизнес
киргизия
сша
бишкек
садыр жапаров
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысяч, сообщил президент республики Садыр Жапаров. “Наше торгово-экономическое взаимодействие по итогам 2025 года приблизилось к отметке в 4 миллиарда долларов США, а число предприятий с российским участием в Кыргызстане превысило 1 800 компаний”, - заявил глава государства в своем видеообращении к участникам Киргизско-Российского экономического форума, который проходит в городе Чолпон-Ате на побережье Иссык-Куля. По словам Жапарова, последовательно укрепляется и инвестиционное сотрудничество. Россия традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Киргизии и остается надежным партнером для реализации стратегически важных проектов. “Все это свидетельствует о высоком уровне доверия между государством и бизнесом наших стран, а также значительном потенциале дальнейшего роста. Вместе с тем достигнутые результаты мы рассматриваем как основу для нового этапа кыргызско-российского партнерства”, - уточнил президент. Жапаров подчеркнул, что Бишкек рассматривает Москву как стратегического партнера и союзника. РФ и Киргизию, по его словам, объединяет общая история, духовная и культурная близость, взаимное уважение и доверие. “Именно эти прочные основы позволяют нам уверенно двигаться вперед, расширяя взаимодействие в интересах благополучия наших народов. В ходе состоявшихся в прошлом году переговоров с Президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным, были определены долгосрочные ориентиры дальнейшего развития кыргызско-российского сотрудничества. Динамика двусторонних отношений подтверждает правильность выбранного курса”, - подытожил киргизский лидер.
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россия, бизнес, киргизия, сша, бишкек, садыр жапаров
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИРГИЗИЯ, США, Бишкек, Садыр Жапаров
08:49 06.08.2026
 
Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысячи

Жапаров: число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысячи

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Число предприятий с российским участием в Киргизии превысило 1,8 тысяч, сообщил президент республики Садыр Жапаров.
“Наше торгово-экономическое взаимодействие по итогам 2025 года приблизилось к отметке в 4 миллиарда долларов США, а число предприятий с российским участием в Кыргызстане превысило 1 800 компаний”, - заявил глава государства в своем видеообращении к участникам Киргизско-Российского экономического форума, который проходит в городе Чолпон-Ате на побережье Иссык-Куля.
По словам Жапарова, последовательно укрепляется и инвестиционное сотрудничество. Россия традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Киргизии и остается надежным партнером для реализации стратегически важных проектов.
“Все это свидетельствует о высоком уровне доверия между государством и бизнесом наших стран, а также значительном потенциале дальнейшего роста. Вместе с тем достигнутые результаты мы рассматриваем как основу для нового этапа кыргызско-российского партнерства”, - уточнил президент.
Жапаров подчеркнул, что Бишкек рассматривает Москву как стратегического партнера и союзника. РФ и Киргизию, по его словам, объединяет общая история, духовная и культурная близость, взаимное уважение и доверие.
“Именно эти прочные основы позволяют нам уверенно двигаться вперед, расширяя взаимодействие в интересах благополучия наших народов. В ходе состоявшихся в прошлом году переговоров с Президентом Российской Федерации, уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным, были определены долгосрочные ориентиры дальнейшего развития кыргызско-российского сотрудничества. Динамика двусторонних отношений подтверждает правильность выбранного курса”, - подытожил киргизский лидер.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесКИРГИЗИЯСШАБишкекСадыр Жапаров
 
 
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