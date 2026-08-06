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Доля глобальных брендов на российском авторынке вернулась к рекордным 15%

Доля глобальных брендов на российском авторынке вернулась к рекордным 15% - 06.08.2026, ПРАЙМ

Доля глобальных брендов на российском авторынке вернулась к рекордным 15%

Доля автомобилей глобальных брендов (без России, Китая и Белоруссии) на российском рынке новых легковушек в июле вернулась к рекордному показателю в 15%,... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:59+0300

2026-08-06T09:59+0300

2026-08-06T10:10+0300

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россия

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Доля автомобилей глобальных брендов (без России, Китая и Белоруссии) на российском рынке новых легковушек в июле вернулась к рекордному показателю в 15%, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "В июле на глобальные бренды (без России, Китая и Беларуси) пришлось 15% рынка: 18,3 тысячи штук из 122 тысяч общих продаж новых легковых автомобилей", - написал он в своем Telegram-канале. "Напомню, что рекордная доля этого сегмента была зафиксирована в феврале (15,9%), а потом пошла на убыль", - добавил аналитик. По его подсчетам, в апреле-июне 2026 года доля новых легковых машин глобальных брендов в России находилась в пределах 12-14%. При этом в январе-июле 2025 года она составляла лишь 6,5%. "Интерес россиян к альтернативным поставкам автомобилей не иссякает. Не все хотят покупать продукцию российско-китайского автопрома", - отмечает Целиков. Он рассказал также, что среди глобальных брендов наиболее популярны в июле были японские (8,2%), немецкие (4,3%) и корейские (1,6%) марки.

китай

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бизнес, россия, китай, белоруссия, авто