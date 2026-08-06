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Electronic Arts закрыла рекордную сделку

Electronic Arts закрыла рекордную сделку - 06.08.2026, ПРАЙМ

Electronic Arts закрыла рекордную сделку

Американский издатель видеоигр Electronic Arts (EA) объявил о завершении сделки по своей продаже консорциуму инвесторов во главе с Суверенным инвестиционным... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:23+0300

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ВАШИНГТОН, 6 авг - ПРАЙМ. Американский издатель видеоигр Electronic Arts (EA) объявил о завершении сделки по своей продаже консорциуму инвесторов во главе с Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF). В конце прошлого года акционеры компании одобрили ее продажу за 55 миллиардов долларов. "Electronic Arts Inc., мировой лидер в области интерактивных развлечений, сегодня объявила об успешном завершении сделки по ее приобретению PIF, Silver Lake и Affinity Partners, (совместно именуемыми "Консорциумом")", - говорится в заявлении компании. После завершения сделки акционеры EA получат по 210 долларов наличными за каждую принадлежавшую им на момент закрытия сделки обыкновенную акцию компании. "Торги акциями EA прекращены, и они будут исключены из листинга биржи NASDAQ", - говорится в заявлении EA. Компания Electronic Arts (EA) была основана в США в 1982 году, разрабатывает и поставляет игры и онлайн-услуги для подключенных к интернету консолей, мобильных устройств и персональных компьютеров. Компания владеет играми, в частности, футбольной серией EA Sports FC и гоночными F1 и Need for Speed, симулятора жизни The Sims, шутера Battlefield, а также франшиз Mass Effect, Dragon Age и Dead Space. Последние несколько лет компания сталкивалась с критикой и потерей интереса игроков из-за агрессивной монетизации через микроплатежи, а также выпуска незаконченных проектов с большим количеством "багов", например Battlefield 4 и Mass Effect: Andromeda. Одной из последних игр, которые привели к существенным финансовым потерям и падению капитализации компании, стала Dragon Age: The Veilguard.

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