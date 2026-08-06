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Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Россией

Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Россией - 06.08.2026, ПРАЙМ

Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Россией

Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Россией, сообщил премьер республики Адылбек Касымалиев. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:40+0300

2026-08-06T08:40+0300

2026-08-06T08:40+0300

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Киргизия заинтересована в расширении партнерства с Россией, сообщил премьер республики Адылбек Касымалиев. "Кыргызская сторона выражает высокую открытость к расширению сотрудничества с российскими партнерами и заинтересована в реализации новых совместных проектов", - заявил глава кабмина в ходе Киргизско-Российского экономического форума, который проходит в городе Чолпон-Ате на побережье Иссык-Куля. По словам Касымалиева, экономический форум двух стран по праву занимает особое место в системе киргизско-российского взаимодействия. "Это не просто площадка для обмена мнениями – это пространство, где формируются конкретные решения, запускаются совместные проекты и укрепляются прямые связи между бизнесом и регионами наших стран", - уточнил он. Глава кабмина заверил, что правительство Киргизии последовательно работает над модернизацией экономики, улучшением инвестиционного климата, развитием промышленности, энергетики, транспортной и туристической инфраструктуры и готово сотрудничать с российскими партнерами по всем этим направлениям.

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