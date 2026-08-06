https://1prime.ru/20260806/kirgizija-872070641.html

В Киргизии завершается строительство крупнейшей солнечной электростанции

В Киргизии завершается строительство крупнейшей солнечной электростанции - 06.08.2026, ПРАЙМ

В Киргизии завершается строительство крупнейшей солнечной электростанции

Российская сторона завершает строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции - на территории Киргизии, заявил российский вице-премьер... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:07+0300

2026-08-06T09:07+0300

2026-08-06T09:07+0300

энергетика

экономика

россия

центральная азия

киргизия

алексей оверчук

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872070641.jpg?1785996459

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Российская сторона завершает строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции - на территории Киргизии, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "На территории Киргизии в Иссык-Кульской области завершается строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции. В ближайшее время состоится ее открытие", - сказал Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме. "Параллельно российский инвестор строит ветровую электростанцию – здесь же. Россия вносит реальный вклад в улучшение энергобаланса Киргизии", - добавил он.

центральная азия

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, центральная азия, киргизия, алексей оверчук