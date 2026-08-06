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В Киргизии завершается строительство крупнейшей солнечной электростанции
В Киргизии завершается строительство крупнейшей солнечной электростанции - 06.08.2026, ПРАЙМ
В Киргизии завершается строительство крупнейшей солнечной электростанции
Российская сторона завершает строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции - на территории Киргизии, заявил российский вице-премьер... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:07+0300
2026-08-06T09:07+0300
2026-08-06T09:07+0300
энергетика
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центральная азия
киргизия
алексей оверчук
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Российская сторона завершает строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции - на территории Киргизии, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"На территории Киргизии в Иссык-Кульской области завершается строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции. В ближайшее время состоится ее открытие", - сказал Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме.
"Параллельно российский инвестор строит ветровую электростанцию – здесь же. Россия вносит реальный вклад в улучшение энергобаланса Киргизии", - добавил он.
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россия, центральная азия, киргизия, алексей оверчук
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, КИРГИЗИЯ, Алексей Оверчук
В Киргизии завершается строительство крупнейшей солнечной электростанции
Оверчук: в Киргизии завершается строительство крупнейшей солнечной электростанции
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Российская сторона завершает строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции - на территории Киргизии, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"На территории Киргизии в Иссык-Кульской области завершается строительство крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции. В ближайшее время состоится ее открытие", - сказал Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме.
"Параллельно российский инвестор строит ветровую электростанцию – здесь же. Россия вносит реальный вклад в улучшение энергобаланса Киргизии", - добавил он.