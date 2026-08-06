https://1prime.ru/20260806/kirgizija-872075703.html

Сейчас удачное время для захода в экономику Киргизии, заявил Оверчук

Сейчас удачное время для захода в экономику Киргизии, заявил Оверчук - 06.08.2026, ПРАЙМ

Сейчас удачное время для захода в экономику Киргизии, заявил Оверчук

Вице-премьер России Алексей Оверчук считает, что сейчас удачное время для активного захода в экономику Киргизии с инвестициями. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:32+0300

2026-08-06T10:32+0300

2026-08-06T10:38+0300

энергетика

экономика

россия

киргизия

алексей оверчук

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872075703.jpg?1786001934

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер России Алексей Оверчук считает, что сейчас удачное время для активного захода в экономику Киргизии с инвестициями. "Энергетика, конечно, на первом месте здесь сейчас. Мы видим потребности в энергетике и потребности в организации собственной нефтепереработки. Отсюда идет развитие химической отрасли дальше. Сегодня очень хорошее время для того, чтобы активно входить сюда в экономику с инвестициями и, как говорится, дальше развиваться вместе со страной", - сказал Оверчук журналистам на полях Российско-Киргизского экономического форума. По его словам, буквально в эти дни открываются солнечные электростанции поблизости, идет подготовка к реализации проекта, связанного с ветровой генерацией. "Здесь возобновляемые источники энергии существуют в изобилии. Солнца много, ветра много. Конечно же мы уделяем традиционным чистым источникам энергии внимание, таким как атомная энергетика, и в том числе говорим о строительстве здесь малого блока", - добавил Оверчук. Российско-Киргизский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киргизия, алексей оверчук