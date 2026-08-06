https://1prime.ru/20260806/kirgizija-872075703.html
Сейчас удачное время для захода в экономику Киргизии, заявил Оверчук
Сейчас удачное время для захода в экономику Киргизии, заявил Оверчук - 06.08.2026, ПРАЙМ
Сейчас удачное время для захода в экономику Киргизии, заявил Оверчук
Вице-премьер России Алексей Оверчук считает, что сейчас удачное время для активного захода в экономику Киргизии с инвестициями. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:32+0300
2026-08-06T10:32+0300
2026-08-06T10:38+0300
энергетика
экономика
россия
киргизия
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872075703.jpg?1786001934
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер России Алексей Оверчук считает, что сейчас удачное время для активного захода в экономику Киргизии с инвестициями. "Энергетика, конечно, на первом месте здесь сейчас. Мы видим потребности в энергетике и потребности в организации собственной нефтепереработки. Отсюда идет развитие химической отрасли дальше. Сегодня очень хорошее время для того, чтобы активно входить сюда в экономику с инвестициями и, как говорится, дальше развиваться вместе со страной", - сказал Оверчук журналистам на полях Российско-Киргизского экономического форума. По его словам, буквально в эти дни открываются солнечные электростанции поблизости, идет подготовка к реализации проекта, связанного с ветровой генерацией. "Здесь возобновляемые источники энергии существуют в изобилии. Солнца много, ветра много. Конечно же мы уделяем традиционным чистым источникам энергии внимание, таким как атомная энергетика, и в том числе говорим о строительстве здесь малого блока", - добавил Оверчук. Российско-Киргизский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, алексей оверчук
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Алексей Оверчук
Сейчас удачное время для захода в экономику Киргизии, заявил Оверчук
Вице-премьер Оверчук: сейчас удачное время для активного захода в экономику Киргизии
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Вице-премьер России Алексей Оверчук считает, что сейчас удачное время для активного захода в экономику Киргизии с инвестициями.
"Энергетика, конечно, на первом месте здесь сейчас. Мы видим потребности в энергетике и потребности в организации собственной нефтепереработки. Отсюда идет развитие химической отрасли дальше. Сегодня очень хорошее время для того, чтобы активно входить сюда в экономику с инвестициями и, как говорится, дальше развиваться вместе со страной", - сказал Оверчук журналистам на полях Российско-Киргизского экономического форума.
По его словам, буквально в эти дни открываются солнечные электростанции поблизости, идет подготовка к реализации проекта, связанного с ветровой генерацией.
"Здесь возобновляемые источники энергии существуют в изобилии. Солнца много, ветра много. Конечно же мы уделяем традиционным чистым источникам энергии внимание, таким как атомная энергетика, и в том числе говорим о строительстве здесь малого блока", - добавил Оверчук.
Российско-Киргизский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.