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"АвтоВАЗ" назвал минимальную цену Lada с газовым оборудованием - 06.08.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" назвал минимальную цену Lada с газовым оборудованием
"АвтоВАЗ" назвал минимальную цену Lada с газовым оборудованием - 06.08.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" назвал минимальную цену Lada с газовым оборудованием
Самой доступной новой моделью Lada, оснащенной газобалонным оборудованием, является Largus CNG в кузове фургон за 1,257 миллиона рублей, следует из сообщения... | 06.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Самой доступной новой моделью Lada, оснащенной газобалонным оборудованием, является Largus CNG в кузове фургон за 1,257 миллиона рублей, следует из сообщения "АвтоВАЗа". Такая цена доступна в августе по специальным условиям для битопливных моделей Lada, а также при условии покупки в кредит или лизинг с использованием механизма трейд-ин. При таких условиях стоимость Largus CNG 2026 года выпуска в кузове фургон составит от 1 257 000 рублей, в кузове универсал – от 1 345 000 рублей. Модель Vesta CNG на аналогичных условиях будет стоить от 1 521 000 рублей. Битопливные Vesta и Largus CNG работают на бензине и сжатом природном газе метане, пояснил производитель. Использование метана позволяет снизить затраты на топливо в 2–3 раза, а запас хода автомобилей превышает тысячу километров. "Газобаллонное оборудование, установленное на битопливных моделях Lada, оснащено специальными клапанами, которые автоматически перекрывают утечку метана в случае ДТП", - добавили в "АвтоВАЗе".
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бизнес, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
11:33 06.08.2026 (обновлено: 11:38 06.08.2026)
 
"АвтоВАЗ" назвал минимальную цену Lada с газовым оборудованием

"АвтоВАЗ" назвал самую доступную модель Lada с газобалонным оборудованием

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип автомобиля Lada
Логотип автомобиля Lada - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Самой доступной новой моделью Lada, оснащенной газобалонным оборудованием, является Largus CNG в кузове фургон за 1,257 миллиона рублей, следует из сообщения "АвтоВАЗа".
Такая цена доступна в августе по специальным условиям для битопливных моделей Lada, а также при условии покупки в кредит или лизинг с использованием механизма трейд-ин.
При таких условиях стоимость Largus CNG 2026 года выпуска в кузове фургон составит от 1 257 000 рублей, в кузове универсал – от 1 345 000 рублей. Модель Vesta CNG на аналогичных условиях будет стоить от 1 521 000 рублей.
Битопливные Vesta и Largus CNG работают на бензине и сжатом природном газе метане, пояснил производитель. Использование метана позволяет снизить затраты на топливо в 2–3 раза, а запас хода автомобилей превышает тысячу километров.
"Газобаллонное оборудование, установленное на битопливных моделях Lada, оснащено специальными клапанами, которые автоматически перекрывают утечку метана в случае ДТП", - добавили в "АвтоВАЗе".
 
БизнесАвтоВАЗLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
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