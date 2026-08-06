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"АвтоВАЗ" назвал минимальную цену Lada с газовым оборудованием

"АвтоВАЗ" назвал минимальную цену Lada с газовым оборудованием - 06.08.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" назвал минимальную цену Lada с газовым оборудованием

Самой доступной новой моделью Lada, оснащенной газобалонным оборудованием, является Largus CNG в кузове фургон за 1,257 миллиона рублей, следует из сообщения... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:33+0300

2026-08-06T11:33+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Самой доступной новой моделью Lada, оснащенной газобалонным оборудованием, является Largus CNG в кузове фургон за 1,257 миллиона рублей, следует из сообщения "АвтоВАЗа". Такая цена доступна в августе по специальным условиям для битопливных моделей Lada, а также при условии покупки в кредит или лизинг с использованием механизма трейд-ин. При таких условиях стоимость Largus CNG 2026 года выпуска в кузове фургон составит от 1 257 000 рублей, в кузове универсал – от 1 345 000 рублей. Модель Vesta CNG на аналогичных условиях будет стоить от 1 521 000 рублей. Битопливные Vesta и Largus CNG работают на бензине и сжатом природном газе метане, пояснил производитель. Использование метана позволяет снизить затраты на топливо в 2–3 раза, а запас хода автомобилей превышает тысячу километров. "Газобаллонное оборудование, установленное на битопливных моделях Lada, оснащено специальными клапанами, которые автоматически перекрывают утечку метана в случае ДТП", - добавили в "АвтоВАЗе".

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бизнес, автоваз, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra