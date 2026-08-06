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Банки назвали популярные у россиян способы оплаты за границей

Банки назвали популярные у россиян способы оплаты за границей - 06.08.2026, ПРАЙМ

Банки назвали популярные у россиян способы оплаты за границей

Россияне в путешествиях за границу чаще всего расплачиваются наличной валютой и картами зарубежных банков, однако растет и доля оплаты QR-кодами, рассказали РИА | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:17+0300

2026-08-06T10:17+0300

2026-08-06T10:17+0300

банки

финансы

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вьетнам

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втб

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Россияне в путешествиях за границу чаще всего расплачиваются наличной валютой и картами зарубежных банков, однако растет и доля оплаты QR-кодами, рассказали РИА Новости представители кредитных организаций. "Наиболее популярными способами оплаты за границей у россиян являются российские платежные сервисы, включая QR-код - их используют 34% респондентов, - и карты российских банков - 25%", - рассказали в ВТБ. Остальные перед поездкой обменивают наличные на национальную валюту страны, устанавливают иностранные платежные сервисы или оформляют карту зарубежного банка. В "МТС банке" основным способом оплаты называют наличные, а следом по популярности идут карты зарубежных банков. "Активно россияне тестируют оплату по национальным QR, тем более что этот способ работает в популярных среди туристов странах. Чаще всего по QR россияне платят во Вьетнаме, Турции, Киргизии и Китае", - добавили там. В Сбербанке россиянам, отправляющимся за границу, советуют брать наличную валюту. "Для поездок в страны СНГ россияне могут рассматривать наличные рубли, тогда как перед путешествием в более дальнее зарубежье целесообразно заранее приобрести наличную валюту", - отметили в банке. Согласно данным Т-Банка, россияне перед путешествиями в среднем снимают около 100 тысяч рублей, что в эквиваленте приравнивается к 1200-1300 долларам. Россиянам также доступны карты китайской платежной системы UnionPay и сервис оплаты по QR-коду для нее, напоминают в РСХБ.

вьетнам

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банки, финансы, россия, вьетнам, турция, киргизия, втб, мтс, сбербанк