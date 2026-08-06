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В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей - 06.08.2026, ПРАЙМ
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В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей
В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей - 06.08.2026, ПРАЙМ
В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей
Производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей увеличили в Курской области на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:47+0300
2026-08-06T09:47+0300
бизнес
россия
камаз
фрп
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей увеличили в Курской области на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Курский аккумуляторный завод (КАЗ) увеличит производственные мощности по выпуску стартерных аккумуляторных батарей на 20%. Продукция предприятия поставляется на конвейеры КАМАЗ, "Урал" и других автопроизводителей", - рассказали в фонде. В ФРП добавили, что объем инвестиций в увеличение мощностей превысили 380 миллионов рублей. Из них 300 миллионов рублей в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП. После выхода на полную мощность завод увеличит производство стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов на 20% – с 1,5 до 1,8 миллиона штук в год. Кроме того, ежегодно предприятие будет выпускать до 300 тысяч премиальных батарей номинальной емкостью от 50 до 110 Ач. Уровень локализации аккумуляторных батарей составляет 100%. Стартерные аккумуляторные батареи используются для запуска двигателей внутреннего сгорания и питания бортового электрооборудования автомобилей. Продукция КАЗ поставляется на конвейеры КАМАЗа, "Урала", Минского завода колесных тягачей и других автопроизводителей, а также реализуется через широкую дилерскую сеть.
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192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, камаз, фрп
Бизнес, РОССИЯ, Камаз, ФРП
09:47 06.08.2026
 
В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей

В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей увеличили в Курской области на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Курский аккумуляторный завод (КАЗ) увеличит производственные мощности по выпуску стартерных аккумуляторных батарей на 20%. Продукция предприятия поставляется на конвейеры КАМАЗ, "Урал" и других автопроизводителей", - рассказали в фонде.
В ФРП добавили, что объем инвестиций в увеличение мощностей превысили 380 миллионов рублей. Из них 300 миллионов рублей в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП.
После выхода на полную мощность завод увеличит производство стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов на 20% – с 1,5 до 1,8 миллиона штук в год. Кроме того, ежегодно предприятие будет выпускать до 300 тысяч премиальных батарей номинальной емкостью от 50 до 110 Ач. Уровень локализации аккумуляторных батарей составляет 100%.
Стартерные аккумуляторные батареи используются для запуска двигателей внутреннего сгорания и питания бортового электрооборудования автомобилей. Продукция КАЗ поставляется на конвейеры КАМАЗа, "Урала", Минского завода колесных тягачей и других автопроизводителей, а также реализуется через широкую дилерскую сеть.
 
БизнесРОССИЯКамазФРП
 
 
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