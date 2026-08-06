https://1prime.ru/20260806/proizvodstvo-872072488.html
В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей
В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей - 06.08.2026, ПРАЙМ
В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей
Производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей увеличили в Курской области на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T09:47+0300
2026-08-06T09:47+0300
2026-08-06T09:47+0300
бизнес
россия
камаз
фрп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872072488.jpg?1785998829
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей увеличили в Курской области на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Курский аккумуляторный завод (КАЗ) увеличит производственные мощности по выпуску стартерных аккумуляторных батарей на 20%. Продукция предприятия поставляется на конвейеры КАМАЗ, "Урал" и других автопроизводителей", - рассказали в фонде.
В ФРП добавили, что объем инвестиций в увеличение мощностей превысили 380 миллионов рублей. Из них 300 миллионов рублей в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП.
После выхода на полную мощность завод увеличит производство стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов на 20% – с 1,5 до 1,8 миллиона штук в год. Кроме того, ежегодно предприятие будет выпускать до 300 тысяч премиальных батарей номинальной емкостью от 50 до 110 Ач. Уровень локализации аккумуляторных батарей составляет 100%.
Стартерные аккумуляторные батареи используются для запуска двигателей внутреннего сгорания и питания бортового электрооборудования автомобилей. Продукция КАЗ поставляется на конвейеры КАМАЗа, "Урала", Минского завода колесных тягачей и других автопроизводителей, а также реализуется через широкую дилерскую сеть.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, камаз, фрп
Бизнес, РОССИЯ, Камаз, ФРП
В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей
В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей увеличили в Курской области на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Курский аккумуляторный завод (КАЗ) увеличит производственные мощности по выпуску стартерных аккумуляторных батарей на 20%. Продукция предприятия поставляется на конвейеры КАМАЗ, "Урал" и других автопроизводителей", - рассказали в фонде.
В ФРП добавили, что объем инвестиций в увеличение мощностей превысили 380 миллионов рублей. Из них 300 миллионов рублей в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП.
После выхода на полную мощность завод увеличит производство стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов на 20% – с 1,5 до 1,8 миллиона штук в год. Кроме того, ежегодно предприятие будет выпускать до 300 тысяч премиальных батарей номинальной емкостью от 50 до 110 Ач. Уровень локализации аккумуляторных батарей составляет 100%.
Стартерные аккумуляторные батареи используются для запуска двигателей внутреннего сгорания и питания бортового электрооборудования автомобилей. Продукция КАЗ поставляется на конвейеры КАМАЗа, "Урала", Минского завода колесных тягачей и других автопроизводителей, а также реализуется через широкую дилерскую сеть.