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В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей

В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей - 06.08.2026, ПРАЙМ

В Курской области увеличили производство стартерных аккумуляторных батарей

Производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей увеличили в Курской области на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:47+0300

2026-08-06T09:47+0300

2026-08-06T09:47+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Производство стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей увеличили в Курской области на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Курский аккумуляторный завод (КАЗ) увеличит производственные мощности по выпуску стартерных аккумуляторных батарей на 20%. Продукция предприятия поставляется на конвейеры КАМАЗ, "Урал" и других автопроизводителей", - рассказали в фонде. В ФРП добавили, что объем инвестиций в увеличение мощностей превысили 380 миллионов рублей. Из них 300 миллионов рублей в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП. После выхода на полную мощность завод увеличит производство стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов на 20% – с 1,5 до 1,8 миллиона штук в год. Кроме того, ежегодно предприятие будет выпускать до 300 тысяч премиальных батарей номинальной емкостью от 50 до 110 Ач. Уровень локализации аккумуляторных батарей составляет 100%. Стартерные аккумуляторные батареи используются для запуска двигателей внутреннего сгорания и питания бортового электрооборудования автомобилей. Продукция КАЗ поставляется на конвейеры КАМАЗа, "Урала", Минского завода колесных тягачей и других автопроизводителей, а также реализуется через широкую дилерскую сеть.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, камаз, фрп