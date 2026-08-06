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Путин назвал энергетику важнейшей отраслью сотрудничества с Киргизией

Путин назвал энергетику важнейшей отраслью сотрудничества с Киргизией - 06.08.2026, ПРАЙМ

Путин назвал энергетику важнейшей отраслью сотрудничества с Киргизией

Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из важнейших отраслей сотрудничества Москвы и Бишкека, отметив участие России в развитии энергетической... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:31+0300

2026-08-06T08:31+0300

2026-08-06T09:27+0300

россия

энергетика

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владимир путин

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из важнейших отраслей сотрудничества Москвы и Бишкека, отметив участие России в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии.Путин в четверг обратился к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции."Одной из важнейших отраслей нашего двустороннего взаимодействия традиционно является энергетика. Россия принимает деятельное участие в развитии энергетической инфраструктуры Киргизии и создании новых объектов генерации", - сказал глава государства в видеообращении к участникам форума.Президент отметил, что в текущем году Москва и Бишкек планируют запустить в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт на востоке Киргизии, кроме того, идет подготовка к возведению в этом же регионе современной ветровой электростанции.Путин отметил высокий потенциал гуманитарного сотрудничества между странами."В общем, перед Россией и Киргизией открыты самые широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. И убежден, что, действуя и далее сообща по-партнерски, российские и киргизские деловые круги и регионы продолжат всемерно способствовать обеспечению экономического роста наших стран и социального благополучия наших граждан", - добавил он, пожелав всем участникам форума плодотворной работы.Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран. Российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

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россия, киргизия, владимир путин