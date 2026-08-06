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Путин рассказал о строительстве в Киргизии девяти школ

Путин рассказал о строительстве в Киргизии девяти школ - 06.08.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о строительстве в Киргизии девяти школ

Президент России Владимир Путин отметил расширение гуманитарного сотрудничества России и Киргизии, заявил о продолжении строительства девяти школ в Киргизии для | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T09:19+0300

2026-08-06T09:19+0300

2026-08-06T09:28+0300

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил расширение гуманитарного сотрудничества России и Киргизии, заявил о продолжении строительства девяти школ в Киргизии для обучения в них на русском языке.Путин в четверг обратился к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции."Россия и Киргизия тесно сотрудничают и в гуманитарной сфере, в образовании, науке, в культуре и спорте, по линии общественных и молодежных кругов. Крепнут связи между гражданами двух стран. Продолжаем строительство в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке, а также кампуса славянского университета в Бишкеке", - сказал глава государства в видеообращении к участникам форумов.Путин отметил, что Россия регулярно направляет учебные пособия и высококвалифицированных педагогов в киргизские школы и вузы. Кроме того, глава государства отметил, что на повестке дня открытие в Нижнем Новгороде совместного учебного центра в области информационных технологий и кибербезопасности.Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.

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россия, киргизия, москва, бишкек, владимир путин, алексей оверчук