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Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития
Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития - 06.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития
Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития на 50 миллионов долларов, сообщил журналистам вице-премьер республики Данияр Амангельдиев. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T10:57+0300
2026-08-06T11:02+0300
экономика
россия
мировая экономика
киргизия
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития на 50 миллионов долларов, сообщил журналистам вице-премьер республики Данияр Амангельдиев. "В этом году фонд будет докапитализирован дополнительно на 50 миллионов долларов, что создаст дополнительные условия для привлечения финансовых ресурсов вне рамках деятельности фонда. Мы также прорабатываем механизм привлечения внешнего финансирования фонда", - заявил вице-премьер на полях Российско-Киргизского экономического форума. Замглавы киргизского кабмина выразил уверенность, что постепенно совместными усилиями российская и киргизская стороны смогут довести капитал фонда до 1 миллиарда долларов. "В этом направлении мы всегда думаем, действуем и работаем в духе партнерства", - подчеркнул Амангельдиев.
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россия, мировая экономика, киргизия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ
10:57 06.08.2026 (обновлено: 11:02 06.08.2026)
 
Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития

Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития на 50 миллионов долларов

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития на 50 миллионов долларов, сообщил журналистам вице-премьер республики Данияр Амангельдиев.
"В этом году фонд будет докапитализирован дополнительно на 50 миллионов долларов, что создаст дополнительные условия для привлечения финансовых ресурсов вне рамках деятельности фонда. Мы также прорабатываем механизм привлечения внешнего финансирования фонда", - заявил вице-премьер на полях Российско-Киргизского экономического форума.
Замглавы киргизского кабмина выразил уверенность, что постепенно совместными усилиями российская и киргизская стороны смогут довести капитал фонда до 1 миллиарда долларов. "В этом направлении мы всегда думаем, действуем и работаем в духе партнерства", - подчеркнул Амангельдиев.
 
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