https://1prime.ru/20260806/rossija-872076818.html

Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития

Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития - 06.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития

Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития на 50 миллионов долларов, сообщил журналистам вице-премьер республики Данияр Амангельдиев. | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:57+0300

2026-08-06T10:57+0300

2026-08-06T11:02+0300

экономика

россия

мировая экономика

киргизия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872076818.jpg?1786003323

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Россия и Киргизия увеличат капитал совместного фонда развития на 50 миллионов долларов, сообщил журналистам вице-премьер республики Данияр Амангельдиев. "В этом году фонд будет докапитализирован дополнительно на 50 миллионов долларов, что создаст дополнительные условия для привлечения финансовых ресурсов вне рамках деятельности фонда. Мы также прорабатываем механизм привлечения внешнего финансирования фонда", - заявил вице-премьер на полях Российско-Киргизского экономического форума. Замглавы киргизского кабмина выразил уверенность, что постепенно совместными усилиями российская и киргизская стороны смогут довести капитал фонда до 1 миллиарда долларов. "В этом направлении мы всегда думаем, действуем и работаем в духе партнерства", - подчеркнул Амангельдиев.

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, киргизия