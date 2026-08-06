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Американский штат продлил режим ЧС из-за ударов Украины по НПЗ в России - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Американский штат продлил режим ЧС из-за ударов Украины по НПЗ в России
Американский штат продлил режим ЧС из-за ударов Украины по НПЗ в России - 06.08.2026, ПРАЙМ
Американский штат продлил режим ЧС из-за ударов Украины по НПЗ в России
Губернатор американского штата Индиана Майк Браун продлил еще на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, указав среди причин удары Украины по... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:17+0300
2026-08-06T08:17+0300
энергетика
нефть
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Губернатор американского штата Индиана Майк Браун продлил еще на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, указав среди причин удары Украины по НПЗ в России. "В последние недели конфликт между Россией и Украиной расширился на новые театры военных действий. В результате эскалации конфликта объемы переработки нефти в России в июле снизились… Во всех округах штата Индиана объявляется чрезвычайная ситуация в сфере энергетики. Данная чрезвычайная ситуация вступает в силу с 7 августа 2026 года и действует до 5 сентября 2026 года", - говорится в тексте указа. Как следует из указа губернатора, введение режима энергетической чрезвычайной ситуации предусматривает приостановку сбора двух видов налогов на топливо в штате — налога на использование бензина и акциза на бензин. Это уже пятое продление режима энергетической чрезвычайной ситуации в Индиане. Первоначально Браун объявил режим ЧС в апреле, после чего несколько раз продлевал его действие. Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.
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нефть, украина, сша, нпз
Энергетика, Нефть, УКРАИНА, США, НПЗ
08:17 06.08.2026
 
Американский штат продлил режим ЧС из-за ударов Украины по НПЗ в России

Губернатор Индианы Браун продлил режим ЧС из-за ударов Украины по российским НПЗ

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Губернатор американского штата Индиана Майк Браун продлил еще на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики, указав среди причин удары Украины по НПЗ в России.
"В последние недели конфликт между Россией и Украиной расширился на новые театры военных действий. В результате эскалации конфликта объемы переработки нефти в России в июле снизились… Во всех округах штата Индиана объявляется чрезвычайная ситуация в сфере энергетики. Данная чрезвычайная ситуация вступает в силу с 7 августа 2026 года и действует до 5 сентября 2026 года", - говорится в тексте указа.
Как следует из указа губернатора, введение режима энергетической чрезвычайной ситуации предусматривает приостановку сбора двух видов налогов на топливо в штате — налога на использование бензина и акциза на бензин.
Это уже пятое продление режима энергетической чрезвычайной ситуации в Индиане. Первоначально Браун объявил режим ЧС в апреле, после чего несколько раз продлевал его действие.
Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что удары Украины по российским НПЗ стали одним из факторов, повлиявших на объемы мирового предложения дизельного топлива. Он отметил, что возникшие перебои уже отражаются на ценах на топливо на глобальном рынке.
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