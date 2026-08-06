https://1prime.ru/20260806/stoimost-872076017.html

Стоимость никеля опустилась до самого низкого уровня с июля

Стоимость никеля опустилась до самого низкого уровня с июля - 06.08.2026, ПРАЙМ

Стоимость никеля опустилась до самого низкого уровня с июля

Биржевая стоимость никеля в четверг опустилась до самого низкого значения с середины июля, примерно в 16,6 тысячи долларов за тонну, и потеряв почти 3%,... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T10:42+0300

2026-08-06T10:42+0300

2026-08-06T10:42+0300

энергетика

нефть

рынок

индонезия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872076017.jpg?1786002122

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в четверг опустилась до самого низкого значения с середины июля, примерно в 16,6 тысячи долларов за тонну, и потеряв почти 3%, поскольку трейдеры следят за слухами о том, что власти Индонезии предоставят одной из крупнейших горнодобывающих компаний страны более высокую квоту на добычу руды, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 10.10 мск стоимость фьючерса на никель падает на 2,93% относительно предыдущего закрытия - до 16 604,13 доллара за тонну. Минимально в ходе торгов показатель достиг 16 561,63 доллара, что стало самым низким значением с 13 июля, когда значение составляло 16 480 долларов. Котировки снизились на слухах о том, что власти Индонезии расширят для одного из крупнейших рудников страны квоту на добычу руды, что может привести к росту предложения сырья на рынке, передает информационное агентство Блумберг. Горнодобывающая компания должна получить дополнительную квоту на добычу "десятков миллионов" тонн руды во втором полугодии, название производителя при этом не уточняется, ссылается Блумберг на данные аналитического агентства Shanghai Metals Market.

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, индонезия