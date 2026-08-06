https://1prime.ru/20260806/sud-872078042.html

Суд приостановил добычу золота компанией в Кемеровской области

Суд приостановил добычу золота компанией в Кемеровской области - 06.08.2026, ПРАЙМ

Суд приостановил добычу золота компанией в Кемеровской области

Тисульский районный суд Кемеровской области приостановил на 90 суток добычу золота ООО "Талановая" из-за выявленных нарушений природоохранного законодательства, | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:24+0300

2026-08-06T11:24+0300

2026-08-06T11:32+0300

промышленность

экономика

нефть

кемеровская область

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872078042.jpg?1786005168

КЕМЕРОВО, 6 авг – ПРАЙМ. Тисульский районный суд Кемеровской области приостановил на 90 суток добычу золота ООО "Талановая" из-за выявленных нарушений природоохранного законодательства, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Установлено, что занимающееся разведкой и добычей россыпного золота ООО "Талановая" в нарушение требований природоохранного законодательства использовало реку без оформления соответствующего права, необходимого для сброса сточных вод, а также проведения работ, связанных с изменением дна и берегов водного объекта. По данным пресс-центра, допущенные компанией нарушения создают угрозу загрязнения и истощения реки, а также нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду. "Суд признал ООО "Талановая" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по разведке и добыче полезных ископаемых на месторождении россыпного золота реки Талановая сроком на 90 суток", – говорится в сообщении.

кемеровская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, нефть, кемеровская область, рф