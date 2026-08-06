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Суд приостановил добычу золота компанией в Кемеровской области - 06.08.2026, ПРАЙМ
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Суд приостановил добычу золота компанией в Кемеровской области
Суд приостановил добычу золота компанией в Кемеровской области - 06.08.2026, ПРАЙМ
Суд приостановил добычу золота компанией в Кемеровской области
Тисульский районный суд Кемеровской области приостановил на 90 суток добычу золота ООО "Талановая" из-за выявленных нарушений природоохранного законодательства, | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:24+0300
2026-08-06T11:32+0300
промышленность
экономика
нефть
кемеровская область
рф
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КЕМЕРОВО, 6 авг – ПРАЙМ. Тисульский районный суд Кемеровской области приостановил на 90 суток добычу золота ООО "Талановая" из-за выявленных нарушений природоохранного законодательства, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Установлено, что занимающееся разведкой и добычей россыпного золота ООО "Талановая" в нарушение требований природоохранного законодательства использовало реку без оформления соответствующего права, необходимого для сброса сточных вод, а также проведения работ, связанных с изменением дна и берегов водного объекта. По данным пресс-центра, допущенные компанией нарушения создают угрозу загрязнения и истощения реки, а также нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду. "Суд признал ООО "Талановая" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по разведке и добыче полезных ископаемых на месторождении россыпного золота реки Талановая сроком на 90 суток", – говорится в сообщении.
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промышленность, нефть, кемеровская область, рф
Промышленность, Экономика, Нефть, Кемеровская область, РФ
11:24 06.08.2026 (обновлено: 11:32 06.08.2026)
 
Суд приостановил добычу золота компанией в Кемеровской области

Суд в Кузбассе приостановил добычу золота ООО "Талановая" на 90 суток

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КЕМЕРОВО, 6 авг – ПРАЙМ. Тисульский районный суд Кемеровской области приостановил на 90 суток добычу золота ООО "Талановая" из-за выявленных нарушений природоохранного законодательства, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Установлено, что занимающееся разведкой и добычей россыпного золота ООО "Талановая" в нарушение требований природоохранного законодательства использовало реку без оформления соответствующего права, необходимого для сброса сточных вод, а также проведения работ, связанных с изменением дна и берегов водного объекта.
По данным пресс-центра, допущенные компанией нарушения создают угрозу загрязнения и истощения реки, а также нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду.
"Суд признал ООО "Талановая" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.6 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по разведке и добыче полезных ископаемых на месторождении россыпного золота реки Талановая сроком на 90 суток", – говорится в сообщении.
 
ЭкономикаПромышленностьНефтьКемеровская областьРФ
 
 
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