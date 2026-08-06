Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и Киргизии за пять месяцев вырос на четверть - 06.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260806/tovarooborot-872069221.html
Товарооборот России и Киргизии за пять месяцев вырос на четверть
Товарооборот России и Киргизии за пять месяцев вырос на четверть - 06.08.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Киргизии за пять месяцев вырос на четверть
Товарооборот России и Киргизии за январь-май вырос на более чем 25% и достиг 2,3 миллиарда долларов, сказал вице-премьер России Алексей Оверчук. | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:46+0300
2026-08-06T08:48+0300
экономика
россия
киргизия
рф
москва
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872069221.jpg?1785995312
ЧОЛПОН-АТА, (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Товарооборот России и Киргизии за январь-май вырос на более чем 25% и достиг 2,3 миллиарда долларов, сказал вице-премьер России Алексей Оверчук. "За пять месяцев 2026 года взаимный товарооборот (между РФ и Киргизией – ред.) вырос почти на четверть – 25,5%, достиг 2,3 миллиарда долларов. В республике работают более двух тысяч компаний с участием российского капитала", - сказал Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме. По его словам, сегодня большинство субъектов РФ поддерживает торгово-экономические связи с Киргизией. "Наиболее активные среди них – Москва, Санкт-Петербург и конечно же Нижегородская, Оренбургская, Челябинская, Свердловская области, Республика Татарстан. На сегодняшний день между 18 субъектами РФ и шести регионами Киргизии заключено 27 соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического сотрудничества", - отметил он.
киргизия
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, киргизия, рф, москва, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, РФ, МОСКВА, Алексей Оверчук
08:46 06.08.2026 (обновлено: 08:48 06.08.2026)
 
Товарооборот России и Киргизии за пять месяцев вырос на четверть

Вице-премьер Оверчук: товарооборот России и Киргизии за 5 месяцев вырос на более чем 25%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЧОЛПОН-АТА, (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Товарооборот России и Киргизии за январь-май вырос на более чем 25% и достиг 2,3 миллиарда долларов, сказал вице-премьер России Алексей Оверчук.
"За пять месяцев 2026 года взаимный товарооборот (между РФ и Киргизией – ред.) вырос почти на четверть – 25,5%, достиг 2,3 миллиарда долларов. В республике работают более двух тысяч компаний с участием российского капитала", - сказал Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме.
По его словам, сегодня большинство субъектов РФ поддерживает торгово-экономические связи с Киргизией.
"Наиболее активные среди них – Москва, Санкт-Петербург и конечно же Нижегородская, Оренбургская, Челябинская, Свердловская области, Республика Татарстан. На сегодняшний день между 18 субъектами РФ и шести регионами Киргизии заключено 27 соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического сотрудничества", - отметил он.
 
ЭкономикаРОССИЯКИРГИЗИЯРФМОСКВААлексей Оверчук
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала