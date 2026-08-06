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Товарооборот России и Киргизии за пять месяцев вырос на четверть
Товарооборот России и Киргизии за пять месяцев вырос на четверть - 06.08.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Киргизии за пять месяцев вырос на четверть
Товарооборот России и Киргизии за январь-май вырос на более чем 25% и достиг 2,3 миллиарда долларов, сказал вице-премьер России Алексей Оверчук. | 06.08.2026, ПРАЙМ
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алексей оверчук
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ЧОЛПОН-АТА, (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Товарооборот России и Киргизии за январь-май вырос на более чем 25% и достиг 2,3 миллиарда долларов, сказал вице-премьер России Алексей Оверчук. "За пять месяцев 2026 года взаимный товарооборот (между РФ и Киргизией – ред.) вырос почти на четверть – 25,5%, достиг 2,3 миллиарда долларов. В республике работают более двух тысяч компаний с участием российского капитала", - сказал Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме. По его словам, сегодня большинство субъектов РФ поддерживает торгово-экономические связи с Киргизией. "Наиболее активные среди них – Москва, Санкт-Петербург и конечно же Нижегородская, Оренбургская, Челябинская, Свердловская области, Республика Татарстан. На сегодняшний день между 18 субъектами РФ и шести регионами Киргизии заключено 27 соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического сотрудничества", - отметил он.
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россия, киргизия, рф, москва, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, РФ, МОСКВА, Алексей Оверчук
Товарооборот России и Киргизии за пять месяцев вырос на четверть
Вице-премьер Оверчук: товарооборот России и Киргизии за 5 месяцев вырос на более чем 25%
ЧОЛПОН-АТА, (Киргизия), 6 авг – ПРАЙМ. Товарооборот России и Киргизии за январь-май вырос на более чем 25% и достиг 2,3 миллиарда долларов, сказал вице-премьер России Алексей Оверчук.
"За пять месяцев 2026 года взаимный товарооборот (между РФ и Киргизией – ред.) вырос почти на четверть – 25,5%, достиг 2,3 миллиарда долларов. В республике работают более двух тысяч компаний с участием российского капитала", - сказал Оверчук, выступая на Российско-киргизском экономическом форуме.
По его словам, сегодня большинство субъектов РФ поддерживает торгово-экономические связи с Киргизией.
"Наиболее активные среди них – Москва, Санкт-Петербург и конечно же Нижегородская, Оренбургская, Челябинская, Свердловская области, Республика Татарстан. На сегодняшний день между 18 субъектами РФ и шести регионами Киргизии заключено 27 соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в сфере торгово-экономического, научно-технического сотрудничества", - отметил он.