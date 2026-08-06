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Трамп приписал США ресурсы Венесуэлы

Трамп приписал США ресурсы Венесуэлы - 06.08.2026, ПРАЙМ

Трамп приписал США ресурсы Венесуэлы

Президент США Трамп заявил, что США с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:12+0300

2026-08-06T08:12+0300

2026-08-06T08:13+0300

энергетика

нефть

венесуэла

сша

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ВАШИНГТОН, 6 авг – ПРАЙМ. Президент США Трамп заявил, что США с учетом Венесуэлы стали обладателями 60% мировых запасов нефти и газа, представив ресурсы Каракаса как часть американского энергетического потенциала. В августе Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором Венесуэла была представлена в виде 51-го штата США. Публикация появилась на фоне его заявлений о роли Венесуэлы в энергетических ресурсах и стала очередным намеком на возможное усиление американского влияния на страну. "У нас больше бензина, у нас больше нефти — нефти и газа, чем у любой страны в мире. Теперь добавьте к этому Венесуэлу. Добавьте ее, и получится, что у нас есть 60% мировой нефти и газа, включая Венесуэлу", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе. В конце июля газета Financial Times подсчитала, что США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти в 2026 году. В начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов в Венесуэле был атакован с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. По условиям новых соглашений между США и Венесуэлой после смены власти в Каракасе доходы от продажи нефти аккумулируются на счетах, контролируемых Вашингтоном. При этом Трамп предупреждал американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов.

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нефть, венесуэла, сша