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Усилия России и Киргизии создали прочную базу сотрудничества, заявил Путин
Усилия России и Киргизии создали прочную базу сотрудничества, заявил Путин - 06.08.2026, ПРАЙМ
Усилия России и Киргизии создали прочную базу сотрудничества, заявил Путин
Слаженные усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран, заявил президент России... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T08:31+0300
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Слаженные усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам VIII Киргизско-Российского экономического форума и XII Киргизско-Российской межрегиональной конференции. "Не может не вызывать удовлетворение, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества", - сказал Путин. Он добавил, что диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов. Также Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за его личную поддержку важных начинаний в сфере совместной работы двух стран и за "то внимание, которое он уделяет укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами". Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.
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россия, мировая экономика, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Усилия России и Киргизии создали прочную базу сотрудничества, заявил Путин
Путин: усилия правительств и бизнеса России и Киргизии создали прочную базу сотрудничества
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Слаженные усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам VIII Киргизско-Российского экономического форума и XII Киргизско-Российской межрегиональной конференции.
"Не может не вызывать удовлетворение, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества", - сказал Путин.
Он добавил, что диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов.
Также Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за его личную поддержку важных начинаний в сфере совместной работы двух стран и за "то внимание, которое он уделяет укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами".
Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.