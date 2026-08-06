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Усилия России и Киргизии создали прочную базу сотрудничества, заявил Путин

Усилия России и Киргизии создали прочную базу сотрудничества, заявил Путин - 06.08.2026, ПРАЙМ

Усилия России и Киргизии создали прочную базу сотрудничества, заявил Путин

Слаженные усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран, заявил президент России... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T08:31+0300

2026-08-06T08:31+0300

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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 6 авг - ПРАЙМ. Слаженные усилия правительств и бизнеса России и Киргизии позволили выстроить прочную экономическую базу сотрудничества двух стран, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам VIII Киргизско-Российского экономического форума и XII Киргизско-Российской межрегиональной конференции. "Не может не вызывать удовлетворение, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества", - сказал Путин. Он добавил, что диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля: по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов. Также Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за его личную поддержку важных начинаний в сфере совместной работы двух стран и за "то внимание, которое он уделяет укреплению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами". Киргизско-Российский экономический форум проходит с 5 по 7 августа в курортном поселке Бостери на побережье Иссык-Куля. В нем принимают участие несколько сотен делегатов и десятки компаний из двух стран.

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россия, мировая экономика, киргизия, владимир путин, садыр жапаров