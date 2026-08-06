https://1prime.ru/20260806/verkhniy-lars-872077502.html

МИД рассказал об условиях пребывания на КПП "Верхний Ларс"

МИД рассказал об условиях пребывания на КПП "Верхний Ларс" - 06.08.2026, ПРАЙМ

МИД рассказал об условиях пребывания на КПП "Верхний Ларс"

Все условия для комфортного пребывания водителей на КПП "Верхний Ларс" обеспечены, заявил РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир... | 06.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-06T11:11+0300

2026-08-06T11:11+0300

2026-08-06T11:11+0300

бизнес

россия

владикавказ

грузия

армения

мид рф

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848195656_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_9e5b7566c89a734b4aca5af209997c05.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Все условия для комфортного пребывания водителей на КПП "Верхний Ларс" обеспечены, заявил РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев. Дипломат рассказал агентству об инвестиционном проекте "Южные ворота" в нескольких километрах от "Верхнего Ларса", где помещается до 550 машин, есть склад и санитарно-бытовые помещения. "Созданы все условия и для комфортного пребывания водителей. Работают магазины, столовая, душевая, прачечная", - указал Мамиев. Дипломат уточнил, что на территории склада временного хранения находятся подразделения Северо-Осетинской таможни, Россельхознадзора, а также лаборатория фитосанитарного контроля и страховые фирмы. В настоящее время пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" - это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией.

владикавказ

грузия

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владикавказ, грузия, армения, мид рф, россельхознадзор