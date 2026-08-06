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МИД рассказал об условиях пребывания на КПП "Верхний Ларс"
МИД рассказал об условиях пребывания на КПП "Верхний Ларс" - 06.08.2026, ПРАЙМ
МИД рассказал об условиях пребывания на КПП "Верхний Ларс"
Все условия для комфортного пребывания водителей на КПП "Верхний Ларс" обеспечены, заявил РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир... | 06.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-06T11:11+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Все условия для комфортного пребывания водителей на КПП "Верхний Ларс" обеспечены, заявил РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев. Дипломат рассказал агентству об инвестиционном проекте "Южные ворота" в нескольких километрах от "Верхнего Ларса", где помещается до 550 машин, есть склад и санитарно-бытовые помещения. "Созданы все условия и для комфортного пребывания водителей. Работают магазины, столовая, душевая, прачечная", - указал Мамиев. Дипломат уточнил, что на территории склада временного хранения находятся подразделения Северо-Осетинской таможни, Россельхознадзора, а также лаборатория фитосанитарного контроля и страховые фирмы. В настоящее время пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" - это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией.
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бизнес, россия, владикавказ, грузия, армения, мид рф, россельхознадзор
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МИД рассказал об условиях пребывания на КПП "Верхний Ларс"
МИД: на КПП "Верхний Ларс" создали все условия для комфортного пребывания водителей
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Все условия для комфортного пребывания водителей на КПП "Верхний Ларс" обеспечены, заявил РИА Новости глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев.
Дипломат рассказал агентству об инвестиционном проекте "Южные ворота" в нескольких километрах от "Верхнего Ларса", где помещается до 550 машин, есть склад и санитарно-бытовые помещения.
"Созданы все условия и для комфортного пребывания водителей. Работают магазины, столовая, душевая, прачечная", - указал Мамиев.
Дипломат уточнил, что на территории склада временного хранения находятся подразделения Северо-Осетинской таможни, Россельхознадзора
, а также лаборатория фитосанитарного контроля и страховые фирмы.
В настоящее время пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" - это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией
и далее - с Арменией
.