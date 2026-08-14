https://1prime.ru/20260814/fpk-872404302.html

ФПК назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" между Петербургом и Выборгом

ФПК назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" между Петербургом и Выборгом - 14.08.2026, ПРАЙМ

ФПК назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" между Петербургом и Выборгом

Федеральная пассажирская компания назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" на маршруте между Санкт-Петербургом и Выборгом, с 19 августа запускается первая пара... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T19:38+0300

2026-08-14T19:38+0300

2026-08-14T19:38+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

федеральная пассажирская компания

фпк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872404302.jpg?1786725481

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" на маршруте между Санкт-Петербургом и Выборгом, с 19 августа запускается первая пара поездов, сообщила ФПК. "Для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Санкт-Петербургом и Выборгом в курортный сезон назначили двухэтажные скоростные поезда, которые будут курсировать в тестовом режиме до 20 сентября... С 19 августа запускается "дневная" и "вечерняя" пара поездов: из Санкт-Петербурга в 15.18 и 20.00, из Выборга в 17.14 и 22.30", - говорится в сообщении. Третья пара поездов добавится с 22 августа. Состав из Санкт-Петербурга будет отправляться в 8.06, а обратный поезд из Выборга - в 12.36. Билеты на "Авроры" уже в продаже, их стоимость начинается от 353 рублей, при этом цена зависит от даты покупки и наличия мест. Поезда будут отправляться и прибывать на Финляндский вокзал. "В составе "шаттлов" – вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, оснащенные кондиционерами и биотуалетами. В вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки есть отдельное одноместное купе с монитором и системой развлечений по типу СВ", - добавили в ФПК.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, фпк