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ФПК назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" между Петербургом и Выборгом - 14.08.2026, ПРАЙМ
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ФПК назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" между Петербургом и Выборгом
ФПК назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" между Петербургом и Выборгом - 14.08.2026, ПРАЙМ
ФПК назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" между Петербургом и Выборгом
Федеральная пассажирская компания назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" на маршруте между Санкт-Петербургом и Выборгом, с 19 августа запускается первая пара... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T19:38+0300
2026-08-14T19:38+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
федеральная пассажирская компания
фпк
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" на маршруте между Санкт-Петербургом и Выборгом, с 19 августа запускается первая пара поездов, сообщила ФПК. "Для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Санкт-Петербургом и Выборгом в курортный сезон назначили двухэтажные скоростные поезда, которые будут курсировать в тестовом режиме до 20 сентября... С 19 августа запускается "дневная" и "вечерняя" пара поездов: из Санкт-Петербурга в 15.18 и 20.00, из Выборга в 17.14 и 22.30", - говорится в сообщении. Третья пара поездов добавится с 22 августа. Состав из Санкт-Петербурга будет отправляться в 8.06, а обратный поезд из Выборга - в 12.36. Билеты на "Авроры" уже в продаже, их стоимость начинается от 353 рублей, при этом цена зависит от даты покупки и наличия мест. Поезда будут отправляться и прибывать на Финляндский вокзал. "В составе "шаттлов" – вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, оснащенные кондиционерами и биотуалетами. В вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки есть отдельное одноместное купе с монитором и системой развлечений по типу СВ", - добавили в ФПК.
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бизнес, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, фпк
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Федеральная пассажирская компания, ФПК
19:38 14.08.2026
 
ФПК назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" между Петербургом и Выборгом

ФПК назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" на маршруте между Петербургом и Выборгом

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания назначила дополнительные "Аврора-шаттлы" на маршруте между Санкт-Петербургом и Выборгом, с 19 августа запускается первая пара поездов, сообщила ФПК.
"Для удовлетворения повышенного спроса на поездки между Санкт-Петербургом и Выборгом в курортный сезон назначили двухэтажные скоростные поезда, которые будут курсировать в тестовом режиме до 20 сентября... С 19 августа запускается "дневная" и "вечерняя" пара поездов: из Санкт-Петербурга в 15.18 и 20.00, из Выборга в 17.14 и 22.30", - говорится в сообщении.
Третья пара поездов добавится с 22 августа. Состав из Санкт-Петербурга будет отправляться в 8.06, а обратный поезд из Выборга - в 12.36. Билеты на "Авроры" уже в продаже, их стоимость начинается от 353 рублей, при этом цена зависит от даты покупки и наличия мест. Поезда будут отправляться и прибывать на Финляндский вокзал.
"В составе "шаттлов" – вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, оснащенные кондиционерами и биотуалетами. В вагонах с местами для сидения улучшенной компоновки есть отдельное одноместное купе с монитором и системой развлечений по типу СВ", - добавили в ФПК.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГФедеральная пассажирская компанияФПК
 
 
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