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Иран рассматривает возможность расширения МТК "Север-Юг"

Иран рассматривает возможность расширения МТК "Север-Юг" - 14.08.2026, ПРАЙМ

Иран рассматривает возможность расширения МТК "Север-Юг"

Иран рассматривает возможность расширения международного транспортного коридора "Север-Юг" за счет подключения к нему портов стран Персидского залива, включая... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T17:04+0300

2026-08-14T17:04+0300

2026-08-14T17:04+0300

нефть

иран

персидский залив

катар

мтк "север-юг"

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Иран рассматривает возможность расширения международного транспортного коридора "Север-Юг" за счет подключения к нему портов стран Персидского залива, включая Катар и Саудовскую Аравию, заявил РИА Новости член комиссии по градостроительству парламента Ирана Мохаммад Насери. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). "Существуют очень хорошие технические и экономические возможности для соединения портов стран Персидского залива с иранскими портами, и в будущем это направление может стать одним из развивающихся маршрутов коридора "Север-Юг", - пояснил он. По словам депутата, грузы из стран Персидского залива могут морским путем поступать в иранские порты, а затем по железным и автомобильным дорогам следовать на север - в направлении Кавказа, России, а дальше в другие страны Евразии. "В отношении Катара, Саудовской Аравии и других стран региона одним из важных вариантов логистики является использование южных портов Ирана и их соединение с железнодорожной и автомобильной сетью страны... Если эти маршруты заработают в полном объеме, можно ожидать значительного увеличения транзита через Иран и укрепления положения страны в региональной транзитной сети", - считает Насери. Ранее в Минтрансе заявили РИА Новости, что Россия готовит подписание документов по МТК "Север-Юг" с Катаром, Саудовской Аравией и рядом других государств. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость - 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.

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персидский залив

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нефть, иран, персидский залив, катар, мтк "север-юг"