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Нарушение логистики экспорта кофе ударит по экономике Колумбии

Нарушение логистики экспорта кофе ударит по экономике Колумбии - 14.08.2026, ПРАЙМ

Нарушение логистики экспорта кофе ударит по экономике Колумбии

Нарушение ключевого маршрута доставки кофе на экспорт после землетрясения в Колумбии может привести к серьезным экономическим потерям, если проблема не будет... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T18:44+0300

2026-08-14T18:44+0300

2026-08-14T18:44+0300

колумбия

карибское море

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БОГОТА, 14 авг - ПРАЙМ. Нарушение ключевого маршрута доставки кофе на экспорт после землетрясения в Колумбии может привести к серьезным экономическим потерям, если проблема не будет решена в короткие сроки, сообщил РИА Новости экономист Андрес Морено Харамильо. Ранее глава Национальной ассоциации экспортеров кофе Колумбии Asoexport Густав Гомес сообщил, что тихоокеанский порт Буэнавентура, на который приходится 60% экспорта кофе, стал фактически недоступен из-за перекрытий дорог после землетрясения. Между тем глава Национальной федерации производителей кофе Херман Баамон сообщил, что Колумбия продолжает экспортировать кофе из портов на Карибском море. "В краткосрочной перспективе эффект заключается... в задержке притока долларов... Если пройдет время, и ничего не произойдет, могут возникнуть серьезные экономические потери... Что-то, что длится, скажем, несколько дней, не является проблемой. Реальный макроэкономический эффект проявляется, когда это начинает затягиваться", - сказал Морено. Он добавил, что длительный сбой может привести к накоплению кофе, ожидающего отгрузки, и увеличению затрат на разных звеньях экспортной цепочки. "Начинается накопление запасов, а вместе с этим и увеличение затрат на хранение, транспортировку и давление, связанное с выполнением международных и национальных контрактов, среди прочего", - сказал эксперт. Экономист предупредил, что последствия будут зависеть от продолжительности перебоев в поставках, восстановления дорог и портов, а также наличия альтернативных маршрутов для экспорта. По мнению Морено, необходимо извлечь уроки из сложившейся ситуации и не допускать вновь риска концентрации логистики на одном портовом терминале. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа, его эпицентр находился в департаменте Чоко на западе Колумбии.

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колумбия

карибское море

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колумбия, карибское море