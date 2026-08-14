Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нарушение логистики экспорта кофе ударит по экономике Колумбии - 14.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260814/kolumbiya-872402798.html
Нарушение логистики экспорта кофе ударит по экономике Колумбии
Нарушение логистики экспорта кофе ударит по экономике Колумбии - 14.08.2026, ПРАЙМ
Нарушение логистики экспорта кофе ударит по экономике Колумбии
Нарушение ключевого маршрута доставки кофе на экспорт после землетрясения в Колумбии может привести к серьезным экономическим потерям, если проблема не будет... | 14.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-14T18:44+0300
2026-08-14T18:44+0300
колумбия
карибское море
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2265421795eedac041fd4e391f9ad3e.jpg
БОГОТА, 14 авг - ПРАЙМ. Нарушение ключевого маршрута доставки кофе на экспорт после землетрясения в Колумбии может привести к серьезным экономическим потерям, если проблема не будет решена в короткие сроки, сообщил РИА Новости экономист Андрес Морено Харамильо. Ранее глава Национальной ассоциации экспортеров кофе Колумбии Asoexport Густав Гомес сообщил, что тихоокеанский порт Буэнавентура, на который приходится 60% экспорта кофе, стал фактически недоступен из-за перекрытий дорог после землетрясения. Между тем глава Национальной федерации производителей кофе Херман Баамон сообщил, что Колумбия продолжает экспортировать кофе из портов на Карибском море. "В краткосрочной перспективе эффект заключается... в задержке притока долларов... Если пройдет время, и ничего не произойдет, могут возникнуть серьезные экономические потери... Что-то, что длится, скажем, несколько дней, не является проблемой. Реальный макроэкономический эффект проявляется, когда это начинает затягиваться", - сказал Морено. Он добавил, что длительный сбой может привести к накоплению кофе, ожидающего отгрузки, и увеличению затрат на разных звеньях экспортной цепочки. "Начинается накопление запасов, а вместе с этим и увеличение затрат на хранение, транспортировку и давление, связанное с выполнением международных и национальных контрактов, среди прочего", - сказал эксперт. Экономист предупредил, что последствия будут зависеть от продолжительности перебоев в поставках, восстановления дорог и портов, а также наличия альтернативных маршрутов для экспорта. По мнению Морено, необходимо извлечь уроки из сложившейся ситуации и не допускать вновь риска концентрации логистики на одном портовом терминале. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа, его эпицентр находился в департаменте Чоко на западе Колумбии.
https://1prime.ru/20260812/kofe-872238986.html
колумбия
карибское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_009a511a2f42b4d010361eab2a572886.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
колумбия, карибское море
КОЛУМБИЯ, Карибское море
18:44 14.08.2026
 
Нарушение логистики экспорта кофе ударит по экономике Колумбии

Экономист Харамильо: нарушение маршрута доставки кофе в Колумбии может привести к потерям

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКофейные зерна
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БОГОТА, 14 авг - ПРАЙМ. Нарушение ключевого маршрута доставки кофе на экспорт после землетрясения в Колумбии может привести к серьезным экономическим потерям, если проблема не будет решена в короткие сроки, сообщил РИА Новости экономист Андрес Морено Харамильо.
Ранее глава Национальной ассоциации экспортеров кофе Колумбии Asoexport Густав Гомес сообщил, что тихоокеанский порт Буэнавентура, на который приходится 60% экспорта кофе, стал фактически недоступен из-за перекрытий дорог после землетрясения. Между тем глава Национальной федерации производителей кофе Херман Баамон сообщил, что Колумбия продолжает экспортировать кофе из портов на Карибском море.
"В краткосрочной перспективе эффект заключается... в задержке притока долларов... Если пройдет время, и ничего не произойдет, могут возникнуть серьезные экономические потери... Что-то, что длится, скажем, несколько дней, не является проблемой. Реальный макроэкономический эффект проявляется, когда это начинает затягиваться", - сказал Морено.
Он добавил, что длительный сбой может привести к накоплению кофе, ожидающего отгрузки, и увеличению затрат на разных звеньях экспортной цепочки. "Начинается накопление запасов, а вместе с этим и увеличение затрат на хранение, транспортировку и давление, связанное с выполнением международных и национальных контрактов, среди прочего", - сказал эксперт.
Экономист предупредил, что последствия будут зависеть от продолжительности перебоев в поставках, восстановления дорог и портов, а также наличия альтернативных маршрутов для экспорта.
По мнению Морено, необходимо извлечь уроки из сложившейся ситуации и не допускать вновь риска концентрации логистики на одном портовом терминале.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа, его эпицентр находился в департаменте Чоко на западе Колумбии.
Республика Колумбия. Вид на Боготу. - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2026
Землетрясение в Колумбии нарушило логистику поставок кофе
12 августа, 14:09
 
КОЛУМБИЯКарибское море
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала