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На КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией обстановка штатная

На КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией обстановка штатная - 14.08.2026, ПРАЙМ

На КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией обстановка штатная

Обстановка на пункте пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе после временного закрытия Военно-грузинской дороги в четверг штатная, скопления... | 14.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-14T15:27+0300

2026-08-14T15:27+0300

2026-08-14T15:27+0300

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НАЛЬЧИК, 14 авг – ПРАЙМ. Обстановка на пункте пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе после временного закрытия Военно-грузинской дороги в четверг штатная, скопления машин нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северо-Осетинской таможни. Ранее Росгранстрой сообщал, что в четверг днем движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией было закрыто для всех видов транспорта, через несколько часов, с 18.00 мск, его открыли. В соцсетях сообщали, что утром в пятницу на КПП "Верхний Ларс" наблюдаются очереди в оба направления, автотранспорт продвигается медленно. "Вчера из-за закрытия дороги наблюдалось скопление автотранспорта. Сегодня у нас все в штатном режиме, как такового скопления машин нет", - сказал собеседник агентства. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.

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бизнес, россия, грузия, владикавказ, тбилиси